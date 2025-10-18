Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Yapılan ihbar ekipleri alarma geçirdi: Çayda erkek cesedi bulundu

Yapılan ihbar ekipleri alarma geçirdi: Çayda erkek cesedi bulundu

23:3418/10/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Şahsın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Şahsın cansız bedeni Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Batman Çayı'nda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Batman Çayı'nda erkek cesedi bulundu.

İkiztepe mevkisinde çayda hareketsiz duran bir kişinin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kıyıda hareketsiz yatan kişinin öldüğünü tespit etti.

Yapılan kontrollerde Kadri N'ye (57) ait olduğunu belirlenen ceset, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.



#Batman
#erkek cesedi
#Batman Çayı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2025: Kasım ayı kira artış oranı ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?