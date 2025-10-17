Yeni Şafak
Apartman dairesinde çıkan yangından acı haber

00:4317/10/2025, Cuma
DHA
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Batman'da bir apartman dairesinde yangın çıktı. Yangın sonucu 77 yaşındaki yatalak hasta hayatını kaybetti, 14 kişi de dumandan etkilendi.

Batman’da apartman dairesinde çıkan yangında yatalak hasta Abdulmenaf Görnü (77) hayatını kaybetti, 14 kişi ise dumandan etkilendi.

Merkez Kardelen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları C-28 Blok’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, apartmanda dumandan etkilenen 14 kişi ise tahliye edildi. Görnü’nün cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Dumandan etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İlk belirlemelere göre, yangının çocuk odasında kısa devre yapan lambadan çıkan kıvılcımların yorganları tutuşturmasıyla çıktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Batman
#Yangın
#Yatalak Hasta
