Apartman dairesinde çıkan yangından acı haber

Merkez Kardelen Mahallesi’ndeki TOKİ konutları C-28 Blok’ta bulunan 10 katlı bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evdeki yatalak hasta Abdulmenaf Görnü’nün hayatını kaybettiği belirlenirken, apartmanda dumandan etkilenen 14 kişi ise tahliye edildi. Görnü’nün cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Dumandan etkilenenler ise ayakta tedavi edildi.