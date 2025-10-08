Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Batman
Kavgaya müdahale eden polis silahla yaralandı

Kavgaya müdahale eden polis silahla yaralandı

20:228/10/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Batman şehir merkezinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken kavgaya müdahale eden bir memur açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Yaralı polis memuru tedavisi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Batman’da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada olaya müdahale eden bir polis memuru yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ettiği sırada bir polis memuru açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve özel harekat polisi sevk edildi. Yaralı polis memuru, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.



#Batman
#Silahlı Kavga
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İŞKUR Gençlik Programı başvurusu 2026: Gençlik programı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Şartlar ve yeni kontenjanlar açıklandı