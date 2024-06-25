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Yaralı terörist bilgi verdi SİHA'lar vurdu

Gabar’daki petrol sahasına saldırı hazırlığı yapan 2 terörist SİHA destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristler, geçen hafta Batman kırsalında yaralı ele geçirilen PKK’lının verdiği bilgiler üzerine vuruldu.

Burak Doğan
04:00 - 25/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:25 - 25/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Batman kırsalında son öldürülen 2 PKK'lı, işte bu mağarada gizleniyordu.
Batman kırsalında son öldürülen 2 PKK'lı, işte bu mağarada gizleniyordu.

Terörle mücadele yurt içinde kararlılıkla sürüyor. Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Daire başkanlıklarının koordinesinde Batman Gercüş kırsalında düzenlenen hava destekli Bozdoğan-45 Operasyonu ile PKK’ya bir darbe daha vuruldu. 10 milyon liraya kadar ödülle kırmızı listede aranan PKK’nın sözde Botan saha eyalet sorumlusu “Amara” kod adlı Sultan Dağ, “Zeynep Cudi” kod adlı örgüt mensubu Zeynep Nibat ile birlikte etkisiz hale getirildi.

SİHA’LARLA ISI KONTROLÜ

Yeni Şafak operasyonun detaylarına ulaştı. Geçen hafta yine Batman kırsalında 3’ü turuncu listede aranan 4 PKK’lı öldürülmüş, 1 kadın PKK’lı ise yaralı ele geçirilmişti. O terörist sorgusunda, Gabar’daki petrol üretim sahasına saldırı amacıyla keşif için bölgeye gönderilen başka teröristlerin de olduğu bilgisini verdi. Bunun üzerine arama-tarama faaliyetleri genişletildi. SİHA’larla abluka altına alınan bölgede ısı kontrolü sağlanarak teröristlerin yeri tespit edildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komandolar ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada PKK’lı Sultan Dağ ile Zeynep Nibat ölü ele geçirildi. Etkisiz hale getirilen PKK’lı Dağ ile Nibat’ın 6 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 19 güvenlik görevlisinin yaralandığı 9 saldırıya bizzat katıldıkları tespit edildi. Bayram tatili süresince yurt içinde 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 2'si gri listede aranan 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi.

PKK'ya kalkan olmaya kalktılar

PKK’nın siyasi kolu DEM Parti, Batman’da teröristlere kalkan olmaya kalktı. Yangını bahane ederek Gercüş kırsalındaki operasyon bölgesine girmeye çalışan DEM Partililere Jandarma ekipleri izin vermedi. Bölgede biri kırmızı listede aranan 2 teröristin öldürülmesiyle, DEM'lilerin asıl niyeti ortaya çıktı.



#PKK
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#Terörist
#DEM Parti
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