|
Gündem

Yargı darbecilerden hesap soruyor

İstanbul 2 Nolu Barosu’nun düzenlediği 28 Şubat Sempozyumu’na katılan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk yargısının her zamankinden daha bağımsız ve tarafsız olduğunu belirterek, yargıya laf edenlerin 27 Mayısları, 12 Eylülleri, 28 Şubatları özlediğini söyledi.

Saliha Engin
04:00 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 05:40 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Türk yargısıyla ilgili laf edenler, yargı bağımsız değil, tarafsız diyenler aslında o 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yargısını özleyenler. Tüm açıklığıyla söyleyebiliriz ki bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden hesap sormaktadır, bundan sonra da eğer böyle bir tehlike karşısında, böyle bir şeyi aklından geçirenlerle ilgili de zaten teyakkuzdadır" dedi. 28 Şubatları bundan sonra yaşamamak için hafızaları taze tutmanın önemine dikkat çeken Tunç, yapısal dönüşümün daha kalıcı olması için yeni demokratik, sivil bir anayasanın yapılacağını anlattı.


DARBE GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

İstanbul 2 Nolu Barosu’nun İstanbul Üniversitesi’nde düzenlediği 28 Şubat Sempozyumu’na katılan Bakan Tunç, "Son 20 yılda darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı yıllar olarak tarihe geçti. Türkiye ne zaman bir kalkınma sürecine girse şer güçler devreye girdi, demokrasi düşmanları, milli irade düşmanları devreye girdi. Türkiye’nin kalkınmasını, güçlü yürüyüşünü durdurmak için harekete geçtiler" diye konuştu. Sempozyuma Tunç’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Zülfikar, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı katıldı.


#Yargı
#darbe
#28 Şubat
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yarın hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji anlık bilgilerine bakmadan planlarınızı yapmayın: İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...