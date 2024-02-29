Yargı darbecilerden hesap soruyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Türk yargısıyla ilgili laf edenler, yargı bağımsız değil, tarafsız diyenler aslında o 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yargısını özleyenler. Tüm açıklığıyla söyleyebiliriz ki bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden hesap sormaktadır, bundan sonra da eğer böyle bir tehlike karşısında, böyle bir şeyi aklından geçirenlerle ilgili de zaten teyakkuzdadır" dedi. 28 Şubatları bundan sonra yaşamamak için hafızaları taze tutmanın önemine dikkat çeken Tunç, yapısal dönüşümün daha kalıcı olması için yeni demokratik, sivil bir anayasanın yapılacağını anlattı.
DARBE GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU
İstanbul 2 Nolu Barosu’nun İstanbul Üniversitesi’nde düzenlediği 28 Şubat Sempozyumu’na katılan Bakan Tunç, "Son 20 yılda darbe girişimlerinin başarısızlıkla sonuçlandığı yıllar olarak tarihe geçti. Türkiye ne zaman bir kalkınma sürecine girse şer güçler devreye girdi, demokrasi düşmanları, milli irade düşmanları devreye girdi. Türkiye’nin kalkınmasını, güçlü yürüyüşünü durdurmak için harekete geçtiler" diye konuştu. Sempozyuma Tunç’un yanı sıra İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, İstanbul Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Osman Zülfikar, İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı katıldı.