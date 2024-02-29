Yargı darbecilerden hesap soruyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Bugün Türk yargısıyla ilgili laf edenler, yargı bağımsız değil, tarafsız diyenler aslında o 27 Mayısların, 12 Eylüllerin, 28 Şubatların yargısını özleyenler. Tüm açıklığıyla söyleyebiliriz ki bugün yargımız her zamankinden daha bağımsız ve tarafsızdır. Darbeciden hesap sormaktadır, bundan sonra da eğer böyle bir tehlike karşısında, böyle bir şeyi aklından geçirenlerle ilgili de zaten teyakkuzdadır" dedi. 28 Şubatları bundan sonra yaşamamak için hafızaları taze tutmanın önemine dikkat çeken Tunç, yapısal dönüşümün daha kalıcı olması için yeni demokratik, sivil bir anayasanın yapılacağını anlattı.