Yargıda hedef süre atağı: Bin hâkim ve savcı yardımcısı alınacak

Yargıda insan kaynağını güçlendirmek amacıyla hâkim ve savcı yardımcılığı sisteminde yeni bir alım süreci başlatıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası müjdesini verdiği bin hâkim ve savcı yardımcısı alımı için sınav ilanı yayımlandı. Buna göre, 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı ve 50 idari yargı hâkim yardımcısı alınacak.





36 AY SÜRECEK EĞİTİM DÖNEMİ





Sınavı başarıyla geçen adaylar, mülakat aşamasını da tamamlamalarının ardından 36 ay sürecek eğitim sürecine alınacak. Eğitimlerin ilk yılı Türkiye Adalet Akademisinde, kalan iki yılı ise tecrübeli hâkim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde yürütülecek. Bu kapsamda 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirilen iki alımın ardından üçüncü dönemle birlikte hâkim ve savcı yardımcılığı sisteminin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor. Sınav, ÖSYM tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde yapılacak.













TÜRKİYE YÜZYILINI, ADALETİN YÜZYILI YAPACAĞIZ





Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hâkim savcı yardımcılarının alım sürecine ilişkin şunları söyledi:





“Yargı hizmetlerinin vatandaşlarımıza daha etkili ve verimli şekilde sunulması için tarafsız ve bağımsız yargının insan kaynağını güçlendirmeye devam ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz hâkim ve savcı yardımcılığı müessesesiyle yargının hem niteliğini hem de niceliğini artırıyoruz. Kutsal bir mesleği icra edecek olan hâkim ve savcı yardımcılarımız böylece kürsüye daha donanımlı ve güçlü bir şekilde çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonumuz doğrultusunda çalışmalarımıza kararlılıkla devam edecek, Türkiye Yüzyılını, Adaletin Yüzyılı yapacağız.”











