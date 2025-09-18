Uzayan yargı süreci hak ihlali sayıldı

A.G., 6 Eylül 2013’te Balıkesir’de spor tesislerinde antrenman sırasında seyyar kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Yoğun bakımda kalan A.G., 11 Eylül 2013’te hastanede vefat etti. Ceza davasında tesisin fiilen sorumlusu S.İ. hakkında taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmedildi. Aile, belediye ve kulüp aleyhine önce adli yargıda (2 Ocak 2019) tazminat davası açtı.

Mahkeme görevsizlik verdi. Bunun üzerine 23 Eylül 2019’da Balıkesir 2. İdare Mahkemesinde tam yargı davası açıldı. İdare mahkemesi, bilirkişi raporunun 23 Aralık 2014’te tebliğiyle idarenin sorumluluğunun öğrenildiğini, bu tarihten itibaren bir yıl içinde başvuru yapılmadığı gerekçesiyle davayı süre aşımından reddetti. Anayasa Mahkemesi (AYM), İdare mahkemesinin, tek bir bilirkişi raporu tebliğini başlangıç sayan katı yaklaşımının, aileyi mahkemeye erişim hakkından fiilen mahrum bıraktığını belirledi ve ihlale hükmetti. AYM, ölüm nedeniyle tazminat talebiyle açılan tam yargı davasının süre aşımı gerekçesiyle reddedilmesini de ölçüsüz buldu.