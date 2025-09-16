Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarına yönelik yeni yargı paketi hakkında açıklamalarda bulundu. Son olarak 10. yargı paketi 2025 yılı Mayıs ayında Meclis'te kabul edilmiş ve Haziran ayı başında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Peki, Yeni yargı paketi ne zaman çıkıyor, neleri kapsıyor, Meclis'e geldi mi? Genel af olacak mı? Gözler Bakan Tunç'un açıklamaları sonrasında yeni yargı paketine çevrildi. İşte yeni yargı paketine dair son gelişmeler...
Yeni yargı paketi son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketinin milletvekillerinin takdirlerine arz edileceğini belirtti. Peki, yeni yargı paketinin içeriği nedir, neleri kapsıyor, ne zaman Meclis'e gelecek? İşte, konuya dair bilgiler...
10. YARGI PAKETİ ÇIKTI MI?
10. yargı paketi 2025 yılı Mayıs ayında Meclis'te kabul edilmiş ve Haziran ayı başında ise Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Bu düzenlemeyle beraber ceza oranları artırılmıştı.
YENİ YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NELER?
Bakan Tunç, Mattia Ahmet Minguzzi cinayetiyle ilgili soruşturmada gelinen son aşamanın sorulması üzerine, olay ilişkin yaşları 18'den küçük 4 şüphelinin İstanbul Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasının devam ettiğini belirtti.
Minguzzi ailesinin tehdit edilmesi ve mezarların tahrip edilmesiyle ilgili olanlar hakkında da yargı mercilerince hüküm verildiğini ve çeşitli sürelerde hapis cezası aldıklarını anımsatan Bakan Tunç, Minguzzi ailesinin ceza adaleti sistemine ilişkin birtakım önerilerinin olduğunu dile getirdi.
Ceza adaleti sistemine ilişkin caydırıcılık konusunda düzenlemeler yapıldığına işaret eden Bakan Tunç, şöyle devam etti:
"Bu önerilerle İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi de yakından ilgilendi. Onlarla beraber de bir çalışmamız oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olabilir, gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık bakımından hem de suç mağduru çocukların özellikle suça maruz kaldıklarında, bu maruz bırakanların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bakımından soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabileceklerle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ceza Kanunumuza göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası adli tıp raporuyla beraber sorumluluk oluyor ve cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası yine rapor ve cezada belli bir indirim var. Bunların hepsi tabii ki yeniden değerlendirilebilecek konular."
Çocukların korunmasının çok önemli olduğuna işaret eden Tunç, "Özellikle çocukların suçtan korunması, çünkü çocuklar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. O nedenle devletin de ailelerin de bu noktada yapacağı çalışmalar var. Bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da özellikle yasal düzenleme ihtiyacında birtakım talimatları oldu. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." diye konuştu.
YENİ YARGI PAKETİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Bakan Tunç açıklamasında, yeni yargı paketinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulacağını söyledi. Ancak TBMM, 21 Temmuz'da tatile başladı. 1 Ekim'de sona erecek olan Meclis tatilinin ardından yeni yargı paketinin TBMM'ye gelmesi bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.