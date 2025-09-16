"Bu önerilerle İstanbul Milletvekilimiz Tuğba Turgut Hanımefendi de yakından ilgilendi. Onlarla beraber de bir çalışmamız oldu. Burada özellikle çocuk yaşta, gerek suç mağduru olabilir, gerekse suça sürüklenen çocuk olabilir, bu noktada çocukların ceza adaleti sistemi bakımından hem caydırıcılık bakımından hem de suç mağduru çocukların özellikle suça maruz kaldıklarında, bu maruz bırakanların etkin bir soruşturmaya tabi tutulması bakımından soruşturma, kovuşturma ve infaz aşamasında yapılabileceklerle ilgili değerlendirmelerimiz oldu. Ceza Kanunumuza göre 12 yaşın altında ceza sorumluluğu yok. 12-15 yaş arası adli tıp raporuyla beraber sorumluluk oluyor ve cezada indirim söz konusu oluyor. 15-18 yaş arası yine rapor ve cezada belli bir indirim var. Bunların hepsi tabii ki yeniden değerlendirilebilecek konular."





Çocukların korunmasının çok önemli olduğuna işaret eden Tunç, "Özellikle çocukların suçtan korunması, çünkü çocuklar çevresindeki tehlikelere karşı en savunmasız kişiler. O nedenle devletin de ailelerin de bu noktada yapacağı çalışmalar var. Bu konuda özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da özellikle yasal düzenleme ihtiyacında birtakım talimatları oldu. Bu noktadaki çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de milletvekillerimizin takdirlerine çocuk yargılamalarıyla ilgili yeni bir yargı paketini milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz." diye konuştu.