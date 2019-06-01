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ANKARA

Yargıda yapay zeka

Türk adalet ve yargı sistemine ilk defa kazandırılacak pek çok uygulama ve düzenleme Yargı Reformu ile geliyor. Hukuki güvencelerin korunması ilkesine aykırı olmayacak şekilde yargıda “yapay zekâ” kullanılacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Abdülhamit Gül
Abdülhamit Gül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gün açıklanan Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde Türk adalet ve yargı sistemine ilk defa kazandırılacak pek çok uygulama ve düzenleme yer alıyor. Adalet Bakanlığınca belgede yer alan hedeflerin 5 yıl içerisinde hayata geçirilmesi öngörülüyor. Strateji Belgesi’nde, yargıda bilişim sistemlerinin kullanımının yargıya erişim imkanlarını arttırdığına dikkat çekildi. Türk adalet sisteminde bilişim teknolojilerinin kullanımı dünya ortalamasının oldukça üzerinde olduğu belirtilirken, Avrupa Konseyi’nin ilke ve tavsiyelerine uygun biçimde ve hukuki güvencelerin korunması ilkesine aykırı olmayacak şekilde yargıda “yapay zekâ” uygulamalarının kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılması öngörülüyor.

Strateji Belgesi’nde tutuklu ve hükümlüler ile yakınlarını ilgilendiren önemli bir düzenleme de yer aldı. Buna göre, teknolojik imkanların kullanılması suretiyle hükümlü ve tutukluların yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar gerçekleştirilecek. Hükümlü ve tutukluların nakil işlemlerinde ailevi nedenler gibi hassasiyetlerin daha fazla gözetilmesi sağlanacak. Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin infaz süreçleri muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için daha yakından takip edilecek. Çocuk hükümlü ve tutukluların infaz süreçlerinde görev alan personele yönelik özel eğitimler geliştirilecek.

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