Çalıştıkları şirketin kira borcu için patronlarının baskısıyla kefil olan iki işçinin, şekle aykırı kefaletin geçersiz olduğuna dair Yargıtay 3. Hukuk Dairesi kararı

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Çalıştıkları işyeri sahibinin baskısıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza atan mağdurlar lehine Yargıtay’dan karar çıktı.

Yüksek Mahkeme, kefilin borçtan sorumlu olabilmesi için sözleşmeye el yazısıyla kefil olduğu tarihi ve miktarı yazıp imzalaması gerektiğine, aksi durumda kefaletin geçersiz olacağına hükmetti.

İddiaya göre patron zorladı

İddiaya göre bir şirkette çalışan iki işçi, patronun zorlamasıyla kira sözleşmesine kefil olarak imza attı.

Şirketin 11 aylık kirayı ödememesi üzerine mülk sahibi, sözleşmede kefil olarak imzası bulunan iki kişinin kapısını çaldı.

Mülk sahibi, kefiller hakkında icra takibi başlattı.

Kefiller mahkemeye başvurdu

7. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne müracaat eden 2 kefil, müşterek müteselsil kefillik iddiasıyla kendilerinin borçlu olarak gösterildiğini, oysa geçerli bir kefalet bulunmadığını ve şirket bünyesinde ücretli olarak çalıştıklarını dile getirdi.

Kefalet verme iradelerinin söz konusu olmadığını, kiracı şirketin işveren konumundaki yetkililerinin zorlaması sonucu işlerini kaybedecekleri endişesiyle sözleşmeye imza attıklarını ileri sürdüler.

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Davacılar, takip dolayısıyla borçlu olmadıklarının tespitine ve davalı aleyhine kötü niyet tazminatına karar verilmesini talep etti.

Davalı mülk sahibi ise davacıların müştereken ve müteselsilen kefil olduğunu, 11 aylık döneme ilişkin kira borcunun ödenmediğini ve davacıların sözleşmeye herhangi bir itirazda bulunmadığını savunarak davanın reddini istedi.

Mahkeme Borçlar Kanunu’na dikkat çekti

Mahkeme, sözleşmede davacıların müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalarının bulunduğunu hatırlattı.

Ardından 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’ndaki şu düzenlemeye dikkat çekti: "Kefalet sözleşmesi yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azami miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmaz. Kefilin sorumlu olduğu azami miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısı ile belirtmesi şarttır."

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Mahkeme, hükümde öngörülen şekle aykırı düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçerli olmadığı ve davalının takipte kötü niyetli olduğundan da bahsedilemeyeceği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verdi. Davacıların takip dolayısıyla davalıya borçlu olmadıklarının tespitine hükmeden Mahkeme, kötü niyet tazminatı talebini reddetti.

Davalı avukatı hükmü istinaf etti.

Yargıtay kararı onadı

Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), davaya konu kira sözleşmesinde kefalet sözleşmesine, kefilin sorumlu olduğu miktara ve kefalet tarihine ilişkin açıklamaların kefillerin el yazısıyla belirtilmediğini gerekçe göstererek itirazları reddetti.

Davalı mülk sahibinin kararı temyiz etmesiyle dosya Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’ne ulaştı.

Türk Borçlar Kanunu’ndaki şekle uyulmadan düzenlenen kefalet sözleşmesinin geçersiz olduğuna vurgu yapan Daire, BAM kararını onadı.

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Emsal kararla birlikte kefilin sorumluluğunun doğması için kefilin, sorumlu olacağı azami miktarı ve kefalet tarihini (varsa müteselsil kefalet iradesini de) kendi el yazısıyla yazıp imzalaması gerekecek; aksi halde kefalet geçersiz sayılacak.

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