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Yargıya ilk dönüş

FETÖ'nün, 15 Temmuz’dan sonra örgüt bağı nedeniyle mesleklerinden ihraç edilenlerle ilgili adil yargılama yapılmadığı algısını bozan karar Danıştay’dan geldi.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Yargıya ilk dönüş
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Danıştay’dan FETÖ’nün algı operasyonunu bozan karar. FETÖ, 15 Temmuz’dan sonra örgüt bağı nedeniyle mesleklerinden ihraç edilenlerle ilgili adil yargılama yapılmadığı algısı pompalıyor. Danıştay’ın “tek tip karar vererek” dosyaları incelemediği, davalarla ilgili hep olumsuz kararlar verildiği öne sürülüyordu.

Örgütün bu iddiasını çürüten karar Danıştay’dan çıktı. Meslekten ihraç edilen Hakim Arif Z., HSK Genel Kurulu’nun 31 Ağustos 2016 tarihli kararının iptali talebiyle Danıştay’a dava açtı. Davaya bakan Danıştay 5. Dairesi, Arif Z.’nin meslekten çıkarılma kararını, örgüt bağının tespit edilememesi gerekçesiyle iptal etti. Dosyanın içeriğinden ve davalı HSK tarafından sunulan belgelerin incelenmesinden, tanık, şüpheli ifadeleri ile davacıya ilişkin tespitler dikkate alındığında, Arif Z.’nin FETÖ’yle iltisak ve irtibatının olduğuna ilişkin somut bilgi ve belge bulunamadığı belirtildi. Bu karar yargıda, meslekten çıkarılan hakim ve savcılara ilişkin ilk iptal kararı oldu. Arif Z. mesleğe geri dönecek.

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