Yasa dışı bahis sosyal medyada

Terör örgütlerinin finansman kaynakları arasında yer alan yasa dışı sanal kumar ve bahis siteleri ayı zamanda binlerce vatandaşın hayatını söndürüyor. İlk birkaç oyunda kazandırma üzerine kurgulanan sistem, sonrasında servetlerin kaybına; hatta içine düşülen çıkmaza bağlı olarak intiharlara neden oluyor. Özellikle gençler arasında yaygınlaşan bu sanal çarkın ekonomik zararları yanında bireyleri, aileleri ve tabii ki toplumun genelini olumsuz etkileyen yanı da bulunuyor.

ENGELLENEN ADRES BAŞKA İSİMLE HEMEN AÇILIYOR

Hükümetin yasa dışı bahislerle mücadelesi sürerken, erişimi engellenen sitelerin yerine kısa sürede yenisi ekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, yasa dışı şans oyunu ve sanal kumar oynattığı tespit edilen 168 bin 30 internet sitesi geçen yıl Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) bildirildi ve bunlardan 159 bin 515'ine erişim engellendi. 168 bin 30 sitenin 73 bin 175'inin ABD, 41 bin 607'sinin Ermenistan ve 19 bin 757'sinin Hollanda menşeli olduğu tespit edildi. Filipinler, Şeysel Adaları, Tayvan, Belize ve Singapur gibi ülkelerden de yayın yapıldığı ifade edildi.

99 ÜLKEDE YOĞUN FAALİYET

İlgili kurumlarca 99 farklı ülkeden yayın yaptığı tespit edilen sitelerden elde edilen gelirler; uyuşturucu, insan kaçakçılığı, terör gibi suçların finansmanında kullanılıyor. Kısacası, yüz binlerce insanın hayatını karartan bu para aynı zamanda, ülkemize tehdit oluşturan faaliyetlerin kaynağı haline geliyor. Yurt dışından yönetilen sitelere yönelik caydırıcı önlemlerin alınması ve cezaların artırılması gerektiği ifade ediliyor. Sorun kangrene dönüşmeden, bahsi oynatan kadar oynayanlar için de ciddi oradan ceza artışlarının hayata geçirilmesi en önemli tedbirlerden biri olarak görülüyor.

TUZAĞIN SLOGANI: '1 YATIR 20 KAZAN'

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre ülkemizdeki yasa dışı bahis piyasası 80 milyar lirayı aşmış durumda. 7 milyondan fazla kullanıcının farklı kanallardan bu tuzağa çekildiği ifade edilirken, özellikle son dönemde internet fenomenleri üzerinden binlerce kişi bu batağa çekilmeye çalışılıyor. Bahis çeteleriyle anlaşan bazı fenomenler, TikTok, YouTube, Twich veya Instagram üzerinden yaptıkları yayınlarda ‘1 yatır 20 kazan’ vaatleriyle açıkça reklam yapıyor.

FİLM SİTELERİNDE KUMAR REKLAMI

Gelişen teknoloji sayesinde binlerce yazılımcı; suç örgütlerine bahis sitesi kurmak için çalışıyor. Karşı tarafa kaybettirmek üzere oluşturulan bu uygulamaların ardında yüzlerce bilişimci bulunuyor. Bazı bilişim uzmanları, çok büyük ücretlerle bahis çetelerine yeni programlar üretilip, farklı ülkelerde faaliyet gösterilmesi sağlıyor. Söz konusu ekip aynı zamanda, sosyal medya başta olmak üzere binlerce internet sitesi üzerinden açık veya gizli reklamlar veriyor. Genelde film izleme siteleri veya ülkemizde erişimi yasak olan web adresleri üzerinden reklamlar sunuluyor. Dakikalarca süren içeriklerde, kumara özendirmek için ‘Hesabınıza 1.000 TL yüklendi’, ‘Kazanmak için 2 bin TL bonus kullan’ gibi ifadeler yer alıyor.

ALGORiTMA KAYBETTiRMEYE PROGRAMLI

Bu sitelerde oluşturulan algoritma, oyuncunun birkaç kez kazanmasına izin veriyor. Başlarda elde edilen gelirin motivasyonuyla vatandaş daha fazla para yatırmaya başlıyor. Bunun için arabasını satan veya bankadan kredi çekenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Sistem önceden verdiklerini sonra geri aldığı için, sanal bahisçilerin hemen hepsi yüz binlerce hatta milyonlarca lira para batırıyor. Zararı karşılamak için yeniden bahis oynamak ise son yıllarda medyaya yansıyan dramları beraberinde getiriyor. Hatta birçok acı hikayeye arkadaş veya yakın çevremizden tanık olabiliyoruz.

YASA DIŞI KUMAR LİSEYE KADAR İNDİ

Elinde cep telefonu olan herkesin buralara kolayca erişimi kumar yaşını liseye kadar düşürdü. Arkasında organize suç örgütlerinin bulunduğu yasa dışı kumar ve bahse daha fazla kişiyi alıştırmak için çalışanlar da bulunuyor. Ülkemizde ek bir uzantıyla yasa dışı siteler genellikle yurt dışından yönetildiği için bu kişilere, birer domain adresi veriliyor sonrasında kendi oyuncularını toplamaya başlıyorlar. Yine çoğunluğu gençlerden oluşan bu bahis tellalları, sisteme dahil ettikleri ve oynattıkları miktardan yüzde 5 civarında komisyon alıyor.

FENOMENLER ÖN PLANDA

Benzer paylaşımlar sosyal medya mecralarında da görülüyor. Gizli yapılan yayınlarda ise kimi zaman sosyal medya fenomenleri kullanılıyor. Bu kişiler, takipçilerini sözde ürün tanıtımı yaptıkları sitelere yönlendiriyor. Ancak buraya tıkladığınızda sanal bahis sitelerine ulaşıyorsunuz. Yine farklı web adreslerindeki ilanlar ve SMS linkleri üzerinden binlerce kişi tuzağa düşürülüyor.







