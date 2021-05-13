Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Yasağı dinlemeyip bayramın birinci günü parklara gittiler
İSTANBUL

Yasağı dinlemeyip bayramın birinci günü parklara gittiler

İstanbul'da Ramazan Bayramı’nın birinci gününü bazı vatandaşlar parklarda geçirdi.

Haber Merkezi DHA
Yasağı dinlemeyip bayramın birinci günü parklara gittiler
Yasakta parklara akın ettiler.

İstanbul'da Ramazan Bayramı’nın birinci gününü bazı vatandaşlar parklarda geçirdi. Bir vatandaş ise, koronavirüse inanmadığı için dışarı çıktığını söyledi.
Ramazan Bayramını’nın birinci gününde bazı İstanbullular, Eyüpsultan’da bulunan Yeşilpınar Bölge Parkı’na geldi. Parka gelenlerin çoğunluğunun emekli ya da çocuklu aileler olduğu görüldü. Vatandaşlar hem koronavirüsten hem de eski bayramların tadının olmamasından yakındı.

"BEN İNANMIYORUM"

Parkta vakit geçirenlerden İbrahim Tiryaki, eski bayramların olmadığını belirterek, “Eski bayramlar hiçbir yerde yok, biz arıyoruz çocukluğumuzdaki bayramları” diyerek, şöyle konuştu: “Sabah erkenden kalkardık, herkese yemeğe giderdik. Köy köy dolaşıp gezmeye giderdik. Burada kimseye gidemiyoruz ki biz böyle yaşadık eskiden. Eskiden yapılanları kimse bilmiyor. Şimdi köyde kimse kalmadı ki burada da aynı. Koronavirüsten dolayı kimse kimseye gidemiyor. Her şey bitti.”

ESKİ BAYRAMLARI ÖZLEDİK

Yasaktan dolayı köyüne gidemediğini belirten Tiryaki, koronavirüse inanmadığını söyleyerek, “Her gün milletin içerisindeyim bana koronavirüs bulaşmadı. Ben inanmıyorum” dedi.

Eski bayramları özlediğini ifade eden Mustafa Taşkıran da “İnşallah müslümanlığa eziyet edilmeyen yeni bayramları diliyoruz” diye konuştu.

Bayramda meydanlar boş kaldı
FOTOĞRAF 6
Title
Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan’da başlamıştı.
Title
Tam kapanma öncesi vatandaşların birçoğu İstanbul’dan göç etmişti. İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı kısıtlamadan dolayı evde geçirmek zorunda kalmasıyla meydanlar buruk bir sessizliğe büründü. Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi.
Title
Title
Title
Title
Bayramda meydanlar boş kaldı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. Buruk bir şekilde geçen bayramda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi.

Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
FOTOĞRAF 4
Title
Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanmada sona doğru yaklaşıldı.
Title
Kapanma günlerinde Ramazan Bayramı’nın ilk gününde yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak belirtildi.
Title
Toplu taşıma duraklarının da sakin olduğu gözlendi. E-5 karayolu Avcılar-Küçükçekmece ve Beylikdüzü istikametlerindeki boş yollar drone ile havadan görüntülendi.
Title
Tam kapanmada bayram sabahı yollar boş kaldı
17 günlük tam kapanma günlerinde Ramazan Bayramı'nın ilk sabahında yollar boş kaldı. Trafik yoğunluk haritasında yoğunluk yüzde 1 olarak gösterildi.


Abone Ol Google News
Denizdegören polisi aradı

Denizde
gören polisi aradı

​Dünyanın en büyük ikinci balinası karaya vurdu.
Şehitliklerdehüzünlü bayram

Şehitliklerde
hüzünlü bayram

Okunan dualar eşliğinde duygu dolu anlar yaşandı.
Kelime-i şehadet getirmeye başladım

İsrail'in bombardımanına canlı yayında tanık olan TRT muhabiri anlattı.

Gazze'de şehit sayısı 83'e yükseldi.

Kapı kapı dolaşıp<br>yardıma koşuyorlar

Kapı kapı dolaşıp
yardıma koşuyorlar

​Polis ekipleri vatandaş için alışverişe çıktı.

Gabar'a<br>bayram ziyareti

Gabar'a
bayram ziyareti

​Bakan Soylu üs bölgesindeki askerlerle bayramlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.