Yasağı dinlemeyip bayramın birinci günü parklara gittiler

İstanbul'da Ramazan Bayramı’nın birinci gününü bazı vatandaşlar parklarda geçirdi. Bir vatandaş ise, koronavirüse inanmadığı için dışarı çıktığını söyledi.

Ramazan Bayramını’nın birinci gününde bazı İstanbullular, Eyüpsultan’da bulunan Yeşilpınar Bölge Parkı’na geldi. Parka gelenlerin çoğunluğunun emekli ya da çocuklu aileler olduğu görüldü. Vatandaşlar hem koronavirüsten hem de eski bayramların tadının olmamasından yakındı.

"BEN İNANMIYORUM"

Parkta vakit geçirenlerden İbrahim Tiryaki, eski bayramların olmadığını belirterek, “Eski bayramlar hiçbir yerde yok, biz arıyoruz çocukluğumuzdaki bayramları” diyerek, şöyle konuştu: “Sabah erkenden kalkardık, herkese yemeğe giderdik. Köy köy dolaşıp gezmeye giderdik. Burada kimseye gidemiyoruz ki biz böyle yaşadık eskiden. Eskiden yapılanları kimse bilmiyor. Şimdi köyde kimse kalmadı ki burada da aynı. Koronavirüsten dolayı kimse kimseye gidemiyor. Her şey bitti.”

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ESKİ BAYRAMLARI ÖZLEDİK

Yasaktan dolayı köyüne gidemediğini belirten Tiryaki, koronavirüse inanmadığını söyleyerek, “Her gün milletin içerisindeyim bana koronavirüs bulaşmadı. Ben inanmıyorum” dedi.

Eski bayramları özlediğini ifade eden Mustafa Taşkıran da “İnşallah müslümanlığa eziyet edilmeyen yeni bayramları diliyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAF 6 Korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan tam kapanma ile birlikte 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 29 Nisan’da başlamıştı. Tam kapanma öncesi vatandaşların birçoğu İstanbul’dan göç etmişti. İstanbulluların Ramazan Bayramı’nı kısıtlamadan dolayı evde geçirmek zorunda kalmasıyla meydanlar buruk bir sessizliğe büründü. Anadolu yakasında boş kalan Üsküdar ve Kadıköy meydanları havadan görüntülendi. Bayramda meydanlar boş kaldı Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının Ramazan Bayramı'nı da kapsamasıyla Kadıköy ve Üsküdar meydanları boş kaldı. Buruk bir şekilde geçen bayramda boş kalan meydanlar havadan görüntülendi. BiP'te paylaş

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