Yasal gasp

Kıbrıslı Türklere ait mallara 1974’ten bu yana fiilen el koyan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), bu gasbı kalıcı hale getirmek için skandal bir adım attı. Rum Kesimi’nde Kıbrıslı Türklere ait 225 bin 867 dönüm tarım arazisi, 4 bin 737 daimi konut, 1342 yazlık ev, 2 bin 831 iş yeri var. Güney Kıbrıs Meclisi’nde kabul edilen yeni düzenlemeyle, daha önce sadece göçmen statüsündeki Rumlara tahsis edilen Kıbrıslı Türklere ait bu taşınmazlar, artık mülteci olmayan Rumlara da kiralanabilecek. Dahası, bir taşınmazı kullanan Rum’un hayatını kaybetmesi halinde, kira sözleşmeleri üçüncü dereceye kadar akrabalarına devredilebilecek. Mülteci olmayan Rumların bu mülkleri yasal yollarla kiralayabilmesini sağlayacak düzenlemeyle, şehir planlaması ve ekonomik değer taşıyan alanlar, özel yönetim bölgeleri ilan edilip açık artırmalarla dağıtılacak. Yeni yasanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kaynakları, 1974’ten bu yana Rumların işgal ettiği Türk mallarının hukuki statüsünün yok sayıldığını, bu adımın barışçıl çözüm umutlarını zayıflatıp iki halk arasındaki mülkiyet sorununu derinleştirdiğini ifade etti.