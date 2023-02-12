Yaşam malzemesi seferberliği yayılıyor: OSB’ler depremzedeler için 24 saat mesai yapacak

Asrın felaketi olarak tanımlanan Kahramanmaraş depreminin yaralarını sarmak için tüm Türkiye teyakkuza geçti. İlk etapta gıda, kışlık giysi, battaniye, ısıtıcı ve hijyen maddeleri bölgeye gönderilirken, sanayiciler de üretimini afetzedelerin barınma ihtiyaçlarına göre revize etti. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, önceliği konteyner ve çadır üretimine verdiklerini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Kütükcü, “Sanayicilerimizi ürün ve malzeme desteği sağlayarak depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik üretim için teşvik ediyoruz. Konya’da başlattığımız bu çalışmayı Türkiye genelinde de yaygınlaştıracağız. Üreticilerimiz şu an tam kapasite çalışıyor. AFAD’ın şartnamesine uygun olacak şekilde hızlı ve nitelikli üretim yapıyoruz. Konteyner, çadır ve diğer barınma ihtiyaçları tamamlanana kadar üretime devam edeceğiz” dedi.

KOCAELİ’DEKİ OSB'LERDEN 28 MİLYON TL DESTEK

Kocaeli’de yer alan 14 organize sanayi bölgesi afetzedeler için 2’şer milyon lira civarında nakdi yardımda bulundu. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, deprem bölgesine şu ana kadar 7.000 battaniye, 6.500 elektrikli ve doğal gazlı ısıtıcı, 20 jeneratör ve 3 konteyner ev gönderdiklerini söyledi. Zeytinoğlu, “Önümüzdeki günlerde daha geniş organizasyonlarda kullanılabilecek 4 büyük jeneratör sevk edeceğiz. Üyelerimiz neye ihtiyaç duyuluyorsa onu karşılamak üzere hareket ediyor” dedi.

KIZILAY KONTEYNER ÜRETİM KAPASİTESİNİ 3 KATINA ÇIKARDI

Türk Kızılayı, Malatya’da bulunan afet barınma sistemleri fabrikasında yıllık 65-70 bin adet konteyner üretebilir durumda. Bu da günlük 200 adet yaşam ünitesi imalatı yapılabileceği anlamına geliyor. Konteyner üretim kapasitesini 3 katına çıkardıklarını belirten Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Yeni makinelerle daha yüksek sayıda yaşam konteyneri üreteceğiz. Konteyner evleri ailelerin rahat edebilecekleri standartlara uygun tasarlıyoruz ve AFAD’ın yönlendireceği yerlere sevk edeceğiz” diye konuştu.

"Önümüzde 17 bin adet sipariş var"

Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya da çift vardiya çalışarak 300 kişiyle günlük 50 adet konteyner ev ürettiklerini söyledi. Çankaya, “Üretimimizin yüzde 70’ini yurtdışına ihraç ediyorduk. Depremin ardından acil ihtiyaçlara cevap verebilmek amacıyla içeriye odaklandık. Hem özel sektör hem de kurumlardan ciddi talep geliyor. Önümüzde 17 bin adet sipariş var. Aylık 1.500 tane konteyner ev üretimi yapacağız” dedi. Çankaya, şu ana kadar deprem bölgesine 300 konteyner ev, 100 mobil tuvalet, 200 adet 300 litrelik temiz su tankı sevk ettiklerini de sözlerine ekledi.



