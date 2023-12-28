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Yaşar Güler: 71 hedef vuruldu 59 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcıları ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

04:00 - 28/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 02:04 - 28/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret edip Pençe-Kilit şehitleri için başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’i ziyaret edip Pençe-Kilit şehitleri için başsağlığı diledi.

22-23 Aralık’taki saldırılardan sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcıları ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yeni talimatlar verdi. Güler yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Acımız büyük ama irademiz tam. Bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.”

MİT 3 günde 3 elebaşını çizdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) sınır ötesindeki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde kadın savunma güçleri (HPJ) sorumlusu “Aryen Are” kod adlı Zeynep Eyveri, Irak’ın kuzeyinde öldürüldü. İran-Irak sınırındaki tüm kadın teröristlerden sorumlu olan elebaşının, Süleymaniye kırsalındaki Pencevin bölgesinde bulunduğu tespit edilince operasyon için düğmeye basıldı. Irak’ın kuzeyindeki askeri üslere saldırı planlayan terörist, harekete geçemeden etkisiz hale getirildi.

PKK için artık Süleymaniye de güvenli değil. MİT’in son 3 günde Süleymaniye’deki operasyonları dikkat çekti. Pazartesi günü PKK/KCK’nın sözde akademi sorumlusu “Ali Xebat” kod Erdinç Bolcal Süleymaniye’de öldürülmüştü. Salı günü de örgütün Süleymaniye kuzey alan sorumlusu “Bahoz Zagros” kod adlı Mehmet Şefa Akman etkisiz hale getirilmişti.


TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret ederek, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitler için başsağlığı diledi. Kurtulmuş, "Bölgede oynanan oyunu fevkalade iyi biliyoruz. Bu oyunun arkasında kimlerin olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Bir asır evvel koskoca Osmanlı Cihan Devleti'ni birkaç on yıl içerisinde paramparça ederek dağıtan ve ondan sonra emperyalist sömürü planlarını bu bölgede gerçekleştirenler bugün bu oyunun ikinci sahnesini ortaya koymak istiyorlar. Bu sahneyi ortaya koyarken de hain, kalleş terör örgütlerini kendi vekalet savaşlarının bir aracı, bir unsuru, kirli bir taşeron grubu olarak kullanıyorlar. Bu oynanan oyunun farkındayız." dedi.


#Yaşar Güler
#TSK
#PKK
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