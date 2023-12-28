Yaşar Güler: 71 hedef vuruldu 59 terörist etkisiz

22-23 Aralık’taki saldırılardan sonra Irak ve Suriye’nin kuzeyindeki terör hedefleri yerle bir edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve bakan yardımcıları ile yurt içi ve sınır ötesindeki birlik komutanlarının katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, terörle mücadele başta olmak üzere faaliyetlere ilişkin bilgi alan Güler, yeni talimatlar verdi. Güler yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Acımız büyük ama irademiz tam. Bu değerli evlatlarımızın intikamlarını aldık, almaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu saldırılara karşılık olarak Irak ve Suriye kuzeyinde toplam 71 hedefe hava harekatı icra ettik. Hava harekatları, çatışmalar ve diğer vasıtalarla toplam 59 terörist etkisiz hale getirildi. Ama bunların hiçbirisi bizim bir şehidimizin tırnağına bile değmez. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir.”