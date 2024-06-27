Yaşar Yakış için Meclis'te tören

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yakış'ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi, taziyelerini iletti.
Törende, Yakış'ın özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi. Daha sonra Yakış'ın naaşı, toprağa verilmek üzere kara yoluyla Düzce'nin Akçakoca ilçesine gönderildi.
Yakış'ın cenazesi, Çuhallı Çarşı Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Osmaniye Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Düzce'de 1938 yılında doğan Yakış, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Farklı ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevlerinde bulunan Yakış, 2002'de Düzce'den Milletvekili seçildi. Yakış, 19 Kasım 2002-14 Mart 2003 tarihleri arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.
Fransızca, İngilizce ve Arapça bilen Yakış evli ve bir çocuk babasıydı.