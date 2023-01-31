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Yaşlı uyumlu konutlar

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, yaşlılarda bakımın maliyetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada emekli maaşının yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmalarını önerdi. Komisyonun bir diğer önerisi yaşlı uyumlu konutlar oldu.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 . 31/01/2023 Salı
Yeni Şafak
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi. TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi.

TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu, hazırladığı taslak raporda, yaşlıların ihtiyacına ilişkin tespit ve önerilere yer verdi.

Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Erol Kaya’nın üstlendiği komisyon, yaşlıların hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunları tespit ederek alınması gereken tedbirleri belirledi. Bunlardan öne çıkanlar özetle şöyle:


YÜK AİLENİN KADINLARINDA


*Ülkemizde yaşlılara ağırlıklı olarak ailenin kadın üyeleri tarafından bakım verilmektedir. Özellikle demans gibi hastalıklarda bakım yükü ağır olmaktadır. Ailede bakım veren üyelerin bakım yükünün hafifletilmesi için evde destek, geçici evde bakıcı desteği ve gündüzlü bakım hizmetleri yaygınlaştırılmalıdır.


TEK YAŞAYAN ÖNCELİKLİ OLMALI


Tek başına yaşayan ve yoksul durumda olan yaşlılar hizmette öncelikli olarak kabul edilmeli, bu yaşlılara sunulan hizmetlerde, yerel yönetimlerin etkinliği artırılmalıdır.


TÜM YAŞILARI KAPSAMALI


Yerel yönetimler tarafından yaşlılara yönelik hizmetlerin tüm yaşlıları ve aileleri kapsayıcı şekilde sürekli ve sürdürülebilir olarak sunulması için gerekli çalışmalar yapılmalı ve kaynak ayrılmalıdır.


MAAŞ YETERSİZSE YARDIM


Yaşlılarda bakımın maliyetini ve diğer ihtiyaçlarını karşılamada emekli maaşının yetersiz kaldığı durumlarda yaşlıların sosyal yardım hizmetlerinden yararlanmaları ve devamlılığı sağlanması gerekli.


YAŞLI UYUMLU KONUTLAR


Toplu konut projeleri kapsamında inşa edilen konutların yaşlı uyumlu hâle getirilebilecek şekilde, uyarlanabilir konut olarak tasarlanması sağlanmalıdır. Bu süreçte oluşturulacak tasarım ilkeleri, adım adım, tüm toplu konut projelerinde yaygınlaştırılmalı, özel sektör de bu ilkeleri benimsemeye ve uygulamaya teşvik edilmelidir.


Yaşlıların uzun yıllar yaşadıkları konutların aslına uygun bahçeli, komşuluk ilişkilerini bozmayacak şekilde yenilenmesi teşvik edilmelidir.


Toplu konut projeleri kapsamındaki sosyal donatı alanlarında da yaşlıların ihtiyaçları dikkate alınmalı, projelere, ölçek uygunsa yaşlılar için "gündüz yaşam merkezi" gibi tesisler eklenmelidir.



#TBMM
#Yaşlı
#AK Parti
9 saat önce
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Yaşlı uyumlu konutlar
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