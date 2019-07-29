YAŞ’ta terfilere ankesör ayarı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve emekliliğin görüşüleceği yaz dönemi Yüksek Askeri Şurası'na (YAŞ) sayılı günler kaldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü yapılacak YAŞ toplantısının, bir günde tamamlanması bekleniyor. Toplantıda alınan kararlar, Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girecek.

KARARGAHTA DEĞİŞİKLİK YOK

Beştepe'de yapılacak toplantıda generalliğe terfi edecek albayların, bir üst rütbeye terfi edecek ve emekliye sevk edilecek general ve amirallerin dosyaları ele alınacak. Bu yılki toplantıda komuta kademesinde değişim beklenmiyor. Yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile geçen sene oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor.

DÖRDÜNCÜ YILDIZ HEYECANI

Ordu komutanlıklarında ise yenileme olacağı değerlendiriliyor. Kara’da 7 korgeneral, Deniz’de 1 koramiral 4’üncü yıldızı takacak. 15 Temmuz’dan sonraki ilk Şura’da general ve amiralliğe terfi edip 3 yılı geride bırakan 87 tuğgeneral ve tuğamiral de terfi bekliyor.

FETÖ BAĞLANTILARINA SIKI İNCELEME

YAŞ’a girecek askeri personele ilişkin çalışmalar da uzun bir süredir devam ediyor. Listeler üzerinde titizlikle çalışmalar gerçekleştirilirken, askeri personelin özellikle FETÖ bağlantılarına ilişkin incelemeler yoğunlaşmış durumda. Ankara, İstanbul ve İzmir’de FETÖ'nün ankesör ile örgütün kripto yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor. Edinilen bilgilere göre, YAŞ öncesinde FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik soruşturmaları yürüten savcılarla görüşmeler gerçekleştiriliyor.

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SORUŞTURMAYA TAKILANLAR

Başsavcılıklar tarafından ankesör soruşturmalarına yönelik operasyonlar henüz tamamlanmadı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınınca itirafçı olarak hücresini deşifre eden örgüt elemanlarının teşhis ettiği bazı kişiler hakkında işlem yapılmadı. Yapılan görüşmelerde ankesör soruşturmasına takılan ve şüpheli konumunda olan kişilerin durumları değerlendiriliyor.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınan kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.