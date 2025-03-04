Yatay geçiş usulsüzlük: Rektörlük de rapor hazırladı

İstanbul Üniversitesi (İÜ), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin "resmi belgede sahtecilik" suçundan açılan soruşturma kapsamında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yazısı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın yazılarının üniversiteye ulaştığını açıkladı. Üniversiteden yapılan açıklamada “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 24 Şubat 2025 tarih ve 2025/44681 soruşturma sayılı yazısı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27 Şubat 2025 tarihli 'Soruşturma Dosyası' konulu yazıları Üniversitemize ulaşmıştır. Bu kapsamda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yazısı ve ekinde yer alan Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanlığının 17 Şubat 2025 tarihli 'Araştırma Raporu'nda yer alan tespitler çerçevesinde Üniversitemiz bünyesinde gerekli inceleme ve işlemler tesis edilerek, neticesinden ilgili kurumlara ve kamuoyuna bilgi verilecektir” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hazırlanan ve Yeni Şafak’ın ulaştığı rapor, İBB Başkanı İmamoğlu'nun üniversite yıllarındaki yatay geçiş sürecine dair kritik usulsüzlükleri gözler önüne serdi. Rapor, kontenjan artırımı, ilan ve müracaat süresi konularında ciddi mevzuat ihlalleri olduğunu ortaya koydu.

İŞTE O 3 HUKUKSUZLUK

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün 7 Ekim 2024 tarihli raporuna göre, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçiş sürecinde üç önemli mevzuat ihlali tespit edildi.

1 - KONTENJAN ARTIŞI USULSÜZ

İlk olarak, İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu’nun kontenjan artırımı sürecinde hata yaptığı ve 1982 tarihli Yatay Geçiş Yönetmeliği'nin 11. maddesine aykırı davrandığı belirtildi. Yönetmelik gereği, yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler için belirlenen kontenjan, tespit edilen kontenjanın 3’te 1’ini aşamaz.

Rektörlüğün hazırladığı belgeye göre, İşletme Fakültesi’nin Yönetim Kurulu 12 Eylül 1990 tarihinde bir toplantı yaparak 48 öğrenci için İngilizce Okutmanları tarafından seviye sınavı yapıldı. Bu sınavı başarmak koşuluyla adları karşısında yazılı İngilizce programı sınıflarına, başarılı olamayan 7 öğrenci ise Türkçe bölümüne yatay geçiş yaptı. Yapılan incelemede sadece 1 öğrenci yurtdışından Türkçe programın 2’nci sınıfına yatay geçiş yaparken, 1 öğrencinin de Türkçe programın 3’üncü sınıfına yatay geçiş yaptığı anlaşıldı. Ayrıca 2 öğrencinin Bilkent Üniversitesi’nde 2’nci sınıfa yatay geçiş yaptığı ifade edildi.

2- KONTENJAN ARTIRIMINA İLAN YOK

İkinci olarak, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu, 30 Temmuz 1990 günü Milliyet Gazetesi’nde yayınlanan ilanla, 60 kişilik kontenjan açtığını duyururken, kontenjan 80’e yükseltilmişti. Rektörlüğün hazırladığı belgede, 1982 tarihli Yatay Geçiş Yönetmeliği'ne atıf yapılarak, “Her sınıfa mevcut öğrenci sayısı arasındaki farkı aşmamak koşuluyla üniversite tarafından ilan edilen sayı olarak alım yapılması gerekiyor” denildi. Yönetim Kurulunun kontenjanın artırıldığına dair başka bir ilan vermediği kaydedildi.

3- SONUÇ ÖNE ÇEKİLDİ

Son olarak ise yatay geçiş işlemlerinin son başvuru tarihinden 2 gün önce sonuçlandırıldığı, bu nedenle ilan ve müracaat süresi açısından mevzuata aykırı olduğu tespit edildi.







