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Yavuz, CHP’de neyi temsil ediyor

Evren Barış Yavuz, tutuklanmasına neden olan “Alevilerin neden bir PKK’sı olmalıydı” yazısının kendisine ait olmadığını iddia etmişti. Ancak “Zalimlerin devletini ve dinini harabeye çevirecek Alevi isyanı” başlıklı bir yazısı da var. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e çok yakın olan Yavuz İBB, Kadıköy Belediyesi ve Beşiktaş Belediyesi’ne iş yapıyor.

Erdal Kılınç
04:00 - 22/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:18 - 22/04/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Evren Barış Yavuz
Evren Barış Yavuz

Kaleme aldığı “Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı” başlıklı yazısı nedeniyle tutuklanan Evren Barış Yavuz’un CHP ile yoğun ilişki ağı ortaya çıktı. “Bayraktar ailesi İsrail’e jet yakıtı satıyor” iddiasıyla gündeme gelen Yavuz, şimdi CHP içindeki bağlantılarıyla gündemde. 44 yaşındaki Yavuz kabul etmese de CHP’li önemli isimlerle sıkı ilişkilere sahip. CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde Özgür Çelik’i ilk kutlayan isimlerden biri olarak karşımıza çıkan Yavuz, Çelik’in yanında boy göstermişti.

CHP’Lİ BELEDİYELER FONLUYOR

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Ali Haydar Fırat’ın Beşiktaş Belediyesi sponsorluğunda faaliyete geçirdiği “politikyol.com” internet sitesi ve tanıdık birçok isimle çalışan Yavuz, yine Beşiktaş Belediyesi’nin başlattığı “Beşiktaş’ta Suyumuzu Koru” kampanyasını da yürüten isim. CHP’li belediyenin finanse ettiği internet sitesinde görev alan Yavuz’un, Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı ve Kadıköy Belediyesi’nde çalıştığı, Beşiktaş Belediyesi’ne iş yaptığı da ortaya çıktı.

FRAKSİYON’DA EN ÇOK YAZAN O

“Fraksiyon.org” isimli internet sitesinin kurucusu olduğu iddia edilen Yavuz, sitede 72 yazıyla en çok yazan yazarlar arasında. Tutuklanmasına neden olan “Alevilerin neden bir PKK'sı olmalıydı” başlıklı yazıyı kendisinin kaleme almadığını savunan Yavuz’un, söz konusu yazının ikinci bölümünü bile kaleme aldığı ortaya çıktı. “Zalimlerin Devletini ve Dinini Harabeye Çevirecek Alevi İsyanı” başlıklı ikinci yazı da “İlk yazı olan ‘Neden Alevilerin Bir PKK'sı Olmalıydı’ ile açtığım cümleyi derinleştirmek için yeniden aynı yerden açıyorum faslı” diye başlıyor.

SKANDALIN DEVAMINI YAZMIŞ

Bu ikinci yazıda da skandal ifadeler yer alıyor. Alevilerin PKK'sı olması gerektiğini savunan Yavuz’un, ilk yazının devamı niteliğindeki ikinci makalesinde de “Böyle bir hareketin inşa edilmemesi Aleviliğin yenilgisi olacaktır. Bu yenilginin bırakacağı boşluk, kelle kesen, türbe yıkan, kadınları köle pazarlarında satan, altından kurnalarda abdest alıp yoksul işçileri sadaka ile teslim alanların zaferi olacaktır” ifadeleri yer alıyor. Yavuz’un Kadıköy Belediyesi’ne girerken bu makaleleri nedeniyle yoğun eleştirilere uğradığı da öğrenildi.

CUMHURİYET: KADIKÖY BELEDİYESİ’NDE ÇALIŞIYOR

Tutuklandıktan sonra “Evren Barış Yavuz kimdir? Neden tutuklandı?” diye haber yapan “Cumhuriyet.com.tr” de Yavuz’u şöyle tanıtıyor: “Türkiye'de siyasi iletişim alanında çalışan bir isimdir. Kendisi aynı zamanda bir yazar ve belediye çalışanı olarak da görev yapmaktadır. Evren Barış Yavuz, geçmişte Kadıköy Belediyesi'nde Kültür Sanat Direktörü olarak görev yapmıştır. Evren Barış Yavuz, ayrıca siyasi gündem ve güncel olaylar üzerine yorum ve analizleri içeren yazılar yazmaktadır.”




#CHP
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