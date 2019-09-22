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İSTANBUL

Yaz konserleri işportaya yaradı

Bu yaz sayısız etkinliğe ev sahibi yapan İstanbul’da, Harbiye Açıkhava Sahnesi başta olmak üzere birçok mekanın çevresi seyyar satıcılar için kazanç kapısı oldu. Sucu, mısırcı, köfteci ve diğerleri 4 aydır süren konserlerden birkaç saatte 150 ila 250 lira arasında gelir elde etti. Yaz biterken sokak arası lezzetlerin yeni istikameti maç çıkışları yani stadyumlar olacak.

Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ORHAN ORHUN ÜNAL - SERBEST PİYASA

Seyyar satıcıların girişimcilik ruhu sınır tanımıyor. Onlar iş potansiyeli olan her caddenin, sokağın ve etkinliğin yanı başında tezgah açma konusunda usta. Metrobüs durakları, turistik yerler, kalabalık meydanlar, maç çıkışları derken şimdilerde konserler moda. Harbiye Açık Hava Konserleri ve benzeri organizasyonlar sayesinde bu yaz müziğe doyan İstanbulluların karnını seyyar satıcılar doyurdu.

İÇERİDE YÜKSEK FİYATA İNAT UCUZ ATIŞTIRMALIK

Mekandaki yüksek fiyatlara, uzun bekleme süreleri de eklenince vatandaş çareyi dışarıda buluyor. Harbiye’deki etkinliklerin başlamasının ardından yerini alan sucu, mısırcı, köfteci ve diğerleri kazançlı bir yaz geçirdi. Neredeyse her gün başka bir organizasyona ev sahipliği yapan açıkhava sahnesinin Lütfi Kırdar girişinde ve Maçka parkı tarafında sağlı sollu satıcıları görebilirsiniz. En fazla satılan ürünler içinde ilk sırada su ve ardından mısır geliyor.

GÜNLÜK GETİRİSİ 250 LİRAYI BULUYOR

Ardından köfte, meyve suyu, atıştırmalık gıdalar geliyor. Yaklaşık 3 saat süren etkinliklerde satışlar tavan yaparken, bir günlük net getiri 150 ila 250 lira arasında değişiyor. Seyyar piyasa, bu yıl en fazla hasılatı Ebru Gündeş ve Ajda Pekkan’ın sahne aldığı gecelerde yaptığını söylüyor. Şimdi hepsi 7 gün sürecek olan Tarkan konserlerini bekliyor. Biz de yaz boyu Harbiye’deki konserleri lezzetlendiren işportanın peşine düştük.

YERLER ÖNCEDEN KAPILIR VE TEZGAH AÇILIR

Harbiye Orduevi tarafından alana gitmek isteyenleri önce su satıcıları karşılıyor. Yerleri oldukça stratejik, içeriye yiyecek ve içecek ile girmek yasak olduğu için izleyicileri ilk onlar yönlendiriyor. TRT Radyosu tarafında bekleyen sucu, bir gecede 100 adetlik ciro yaptığını söylüyor. “İçeride 3 lira vermek yerine benden 1 liraya alıyor” diyen satıcı haftada en az 4 gün olan konserler sayesinde günlük kazançların 100 lirayı aştığını paylaşıyor. Buraya daha kestirme giriş varken, gelenleri biraz daha uzun yürüten diğer yere yönlendirdiğini görüyoruz, sebebini zorla da olsa itiraf ediyor: “Amaç diğer satıcıların olduğu alana geçmelerini sağlamak.”

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BİRKAÇ SAATTE 150 ADET MISIR

21.30 civarı başlayan konserin ilk dakikalarında Zabıta ve diğer görevliler olduğu için onları pek fazla ortada göremiyorsunuz. Molada hemen yerlerini alıp başlıyorlar satışa. Mısır satıcısı Mustafa B., ile yoğunluktan fırsat bulup konuştuğumuzda önce Maçka parkı civarında beklediklerini sonra alana geldiklerini anlatıyor. Ona göre, çevrede büfe olmaması, içeride de bir tostun 15 liradan verilmesi nedeniyle 3 liralık mısırlar kapış kapış gidiyor. Gecede 80 adede yakın satış yaptıklarını, Ebru Gündeş ve Ajda’nın bulunduğu tarihlerde ise rakamın 150’ye çıktığından söz ediyor.

  • AYDA EN AZ 4 BİN LİRA MÜMKÜN
  • Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’ndaki etkinliklerde mekan çevresi seyyar satıcılar tarafından sarılıyor. Sucu, mısırcı ve köfteci derken, kısa sürede ortam çarşı pazara dönüyor.
  • “Konserlerin vazgeçilmeziyiz” diyen Hüseyin B. tam teşekküllü çalışma sonrasında aylık en az 4 bin lira kazandığını söylüyor. Özellikle konser alanında satılan ürünleri pahalı bulan müşteriler sayesinde haşlanmış mısırdan sandviçe kadar onlarca ucuz ayak üstü atıştırmalık bulabilmeniz mümkün.
  • Yazın kültür sanat kışın futbol maçı
  • Ekrem Ç.’nin tezgahı
  • Bir gecede 70’den fazla sandviç sattığını söyleyen Ekrem Ç.’nin tezgahı bakın nasıl işliyor: “Kışın maç yazın da konserlerdeki yerimizi alırız. Adam içeride bekleyip, fazla ücret ödemek yerine gelip karnını ucuz yollu doyurur. Bizim işler 3-4 saatliktir, nerede olman gerektiğini bilir, örgütlenirsen kazanç sağlarsın.” Bu örgütlenme işini gelecekte belki işimize yarar diyerek merak edip soruyoruz cevabı hazır: “Öyle herkes gelip duramaz burada. Bir racon ve tarifesi var. Birlikte hareket ederiz.” Anlayacağınız işporta kendi esnaf ve sanatkarlar teşkilatını kurmuş, yürüyor.
  • Sayenizde
  • Seyyar satıcı
  • Sevgili okuyucu önce iyi haberi vereyim vatandaşın sokak lezzetinden, Ajda’nın da sahnelerden vazgeçmeye niyeti yok. İşportaya aşırı bir methiye dizmek istemesek de, kayıtdışılığın rakamlardan daha fazlası olduğunu söylemek lazım. Bu haberin lezzetlenmesinde, kulağımızdaki ‘Hoş gör sen’ şarkısının ve yanımızdaki efkarı tüten köfte arabasının katkısı büyüktür. Mevzu demişken yazı sonu izlenimim: “En güzeli senin kadar sevilmedi.”

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