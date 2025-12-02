Yazar katil çıktı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "Ali Demir Evrensel" adıyla paylaşımlar yapan hesapla ilgili inceleme başlattı. Profili tarayan ekipler, bu isimle kayıtlı gerçek bir kişi bulunmadığını tespit etti. Hesaptaki görüntüleri yüz tanıma sistemine yükleyen polis, hesabın aslında Ramazan Evrensal tarafından kullanıldığını ortaya çıkardı. GBT kayıtlarını inceleyen polis ekipleri şahsın 2006’da karıştığı 2 cinayet olayından 36 yıl 7 ay 12 gün, ‘resmî belgede sahtecilik’ suçundan da 2 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ayrıca firari hükümlünün ‘Hakaret’, ‘ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma’, ‘dolandırıcılık’ suçlarından da arandığı belirlendi. Şahsın, cinayet dosyalarının 2021'de sonuçlandığı, Yargıtay'ın da verilen cezayı onadığı öğrenildi. Yapılan teknik takiple bir villada saklandığı tespit edilen firari kaçmaya çalışırken bahçede yakalandı. Villada yapılan aramada bin 123 uyuşturucu hap, hassas terazi, 240 avro, bin 780 Sterlin, 34 bin 100 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.