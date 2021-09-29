​Yazıcıoğlu’nun adı Bursa’da yaşatılacak

Bursa’da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Muhsin Yazıcıoğlu Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı’nı düzenlenen törenle hizmete aldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, BBP İl Başkanı Salih Uçak, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

KÜLTÜREL MİRAS YAŞATILIYOR

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, açılışın hayırlı olmasını temenni etti. Bursa’nın 8500 yıllık tarihi, kültürel birikimi, doğal güzellikleri, bereketli toprakları ile Türkiye’nin en müstesna köşelerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Bursa’nın bunun izlerini de yaşadığını belirtti. Her anlamda cazibe merkezi olan Bursa’nın TÜRKSOY’un 38. dönem toplantısında ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle Türk Dünyası’nın gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi birliğin geliştirilmesi hususunda Türk Dünyası’na katkı sunmaya devam edeceğiz. Dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu hayatta olsaydı bu durumdan çok memnun kalırdı. Bursa’da Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismini verdiğimiz Gençlik Merkezi ve Mahalle Gönüllüleri Konağı’mızın da açılışını yapıyoruz. Bölge daha önceden bakımsızdı. Önceki dönem Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum. Kamulaştırmayla alakalı süreci halletti. Göreve geldikten sonra restorasyon çalışmalarını başlattık. İlk günkü halini almış oldu. Burası çok kıymetli çalışmalara ev sahipliği yapacak” dedi.

GELECEĞİ İNŞA EDİYORUZ

Son zamanlarda Hanlar bölgesinde yapılan çalışmaların ön plana çıkmasına karşın değerleri geleceğe taşıyacak önemli projelere de imza attıklarını anlatan Başkan Aktaş, “Açılışını yaptığımız bu yapılar, tarihi mirasımızın geleceğe taşınmasının yanında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin tarih ve kültürle bütünleştiği bir mekân olacak. Geleceğimiz olan yavrularımızın geleceğini inşa etmek en önemli görevlerimizden birisidir. Bu doğrultuda gençlik modeli ve faaliyetleri hakkında projeler geliştirdik. Gençlik merkezleri başta olmak üzere farklı merkezlerde gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinliklerden kurslara kadar birçok alanda faaliyet gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

REKLAM

GÖNÜL İNSANI