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Gündem Yedi HDPli vekil hakkında fezleke düzenlenecek
POLİTİKA

Yedi HDP'li vekil hakkında fezleke düzenlenecek

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltı kararı verilen isimler arasında eski HDP’li vekil Sırrı Süreyya Önder, Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, HDP’li eski vekiller, belediye başkanları ve MYK üyeleri de bulunuyor.

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20 şüpheli gözaltında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 ilde başlattığı PKK/KCK operasyonu ile ilgili açıklamada bulundu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "6-7-8 Ekim 2014 tarihlerinde, Ülkemiz genelinde “KOBANİ” olayları olarak bilinen terör amaçlı eylemlerde; PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik yapılanması, kadın yapılanması ve şehir silahlı yapılanması ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) MYK üyeleri ve eş başkanlarınca sosyal medya hesapları ile PKK/KCK terör örgütünün bazı basın yayın organlarında “Fırat Haber Ajansı ve Gençlik Yapılanması, Kadın Yapılanması v.b” üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çok sayıda yaptıkları çağrılar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında Ankara merkezli 7 ilde, 25.09.2020 tarihinden geçerli olmak üzere (82) şüphelinin gözaltına alınmasına karar verilmiş, (20) şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

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Dokunulmazlıkları düşürülecek

Açıklamanın devamında yakalanamayan 61 şüphelinin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldıkları, bir kısmının da yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilirken, “Bu şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurt içinde olduğu anlaşılan (1) şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir. Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan (7) kişi hakkında, Anayasa’nın 83. Maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle Fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da hâlen başka suçlardan tutuklu / hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan (4) şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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