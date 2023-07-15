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Yedi kurşunla vuruldu kışlayı hainlere teslim etmedi: 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa'nın adı İstanbul'da bir sokağa verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında yedi kurşunla vurulmasına rağmen darbecilere İstanbul Kartaltepe Kışlası’nı teslim etmeyen komutan Piyade Albay Davut Alâ’nın adı Zeytinburnu’nda bir sokağa verildi.  

23:31 . 15/07/2023 Cumartesi
DHA
15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa'nın adı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir sokağa verildi.

15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa'nın adı İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bir sokağa verildi.

15 Temmuz’da, İstanbul Kartaltepe Kışlası’nı darbe girişimi sırasında çıkan çatışmada, yedi kurşunla vurulmasına rağmen darbe yanlısı askerlere teslim etmeyen komutan Piyade Albay Davut Alâ’nın adı Zeytinburnu’nda bir sokağa verildi.  



Zeytinburnu Belediyesi ve 15 Temmuz Derneği iş birliği ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında darbe girişiminin 7’nci yılında, Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'nda yaşananların unutulmaması için Milli İrade Sergisi ve 15 Temmuz Gençliği panel programı düzenlendi. Programa, Zeytinburnu Kaymakamı Ercan Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa, muhtarlar, partilerin ilçe yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.  


 15 Temmuz gazisi Ala'nın adının verilmesi için bir tören düzenlendi



Program öncesinde Zeytinburnu Millet Bahçesi’nin hemen altındaki sokağa 15 Temmuz gazisi Tümgeneral Davut Ala Paşa’nın adının verilmesi için bir tören düzenlendi. Buna göre; 05.10.2022 tarih 2022/74 sayılı ilçe meclis kararı ile onaylanan isimsiz yolların isimlendirilmesi kararı Zeytinburnu Belediyesi tarafından İBB Harita Müdürlüğü’ne 11.10.2022 tarih E.46099 sayılı yazı ile gönderildi. İBB Meclisi Kararı 14.03.2023 tarihinde Karar No:171 ile uygun gördü. Karar neticesinde 15 metre genişliğinde yaklaşık 170 metre uzunluğundaki sokağın adı 15 Temmuz’da saat 19.45’de gerçekleştirilen tören ile Davut Alâ Sokağı olarak isimlendirildi.



"Darbeyi unutmak bize yakışmaz"


Ardından 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı’nda Milli İrade isimli sergi açıldı. Sergi açılışında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bugün 15 Temmuz zaferinin yedinci yıl dönümü. 7 yıl önce o gece FETÖ terör örgütünün kalkışmasına direnerek vatan, millet ve bayrak için canlarını feda eden bütün şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Şimdi bize düşen okyanusu geçtikten sonra derede boğulmamaktır. Darbeyi unutmak bize yakışmaz, bize düşen bu darbeyi hatırlamak, şehitleri hürmetle, minnetle anmak, gazilerimizi yad etmektir. Şu anda içtiğimiz suda, gördüğüm çiçekte her tarafta şehitlerimizin hakkı var." dedi.  



"Silah arkadaşına silah sıkan hainlerle beraber yaşadık"


Gazi Tümgeneral Davut Ala Paşa ise "Yaşadığımız bu coğrafyanın yurt edinilmesinde bayrağımızın dalgalanmasında devletimizin yaşatılmasında canlarını veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere şehitlik mertebesine ulaşan tüm insanlarımıza yüce Allah'tan rahmet; kanlarını dökerek, uzuvlarını kaybederek kahramanlık timsali olarak yaşamlarına devam eden gazilerimize de sağlık, sıhhat ve afiyetler vermesini diliyorum. Ülkemizin gerek iç gerekse dış mihraklardan temizlenmesi için ter döken tüm silah arkadaşlarım ve emniyet güçlerine de kazasız belasız görevler diliyorum." diye konuştu.  



Ala, "Benim için bu 15 Temmuz çok farklı ve anlamlı çünkü 2016’dan beri 15 Temmuz’u yaşadığım burada hiç anmamıştım. Bugün benim için 15 Temmuz’un başladığı yerdeyim. Zeytinburnu askeri lojmanlarında şimdi yerinde millet bahçesi yapılmış o gece yaşadıklarımı unutmam mümkün değil. Darbe teşebbüsünü o lojmanlarda öğrendim. O zaman 13 yaşında olan evladımı evde bırakıp, çatışmaya gittim. Bu hainlerle aynı lojmanda oturduk. Silah arkadaşına silah sıkan hainlerle beraber yaşadık. Bu vatan ve millet için gerekirse kalan 9 parmağımı, canımı hediye etmeye daima hazırım. Bu naçiz zamanda ismimi şereflendirerek sokağa veren Ömer başkanımıza da kendi ve ailem adına teşekkürlerimi arz ediyorum." ifadelerini kullandı.  



Arısoy ve Ala açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından beraberindekilerle sergiyi gezdi. Daha sonra panele geçildi. Panel öncesinde şehitler için Kuran-ı Kerim Tilaveti okundu, dualar edildi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: O tarihi gecede kimin nerede durduğunu not ettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümü nedeniyle Üsküdar Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları' programında konuştu. "Milli iradenin tankla tüfekle alınamayacağını tüm cihana ilan ettik" diyen Erdoğan, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da yüklendi. Darbe girişimi gecesi Kılıçdaroğlu'nun tankların arasından Bakırköy Belediye Başkanının evine geçişine atıfta bulunup CHP liderinin 'Erdoğan'ın geleceğini bilseydim' gitmezdim sözünü hatırlatarak, "Ben de senin gideceğini bilseydim uçağı geç indirmez erken indirir seninle orada buluşurdum." dedi. "15 Temmuz gecesinde kimin nerede durduğunu not ettik." ifadelerini de kullanan Erdoğan, "FETÖ'cü hainleri tanıdığımız gibi onlara arka çıkan mihrakları da hafızalarımıza silinmeyecek şekilde kaydettik." dedi.


#Davut Ala Paşa
#15 Temmuz
#Darbe Girişimi
#İstanbul
#Zeytinburnu
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