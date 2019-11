Sivas haberleri: Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı Yediği bisküviden sonra bıraktığı not herkesi şaşırttı Sivas’ta aile sağlığı merkezinde bebeğini emzirdiği sırada şekeri düşen anne, ebelerin bisküvilerden yediği için "Abla bebeğimi emzirirken şekerim düştü. Bisküviden aldım. Helal edin" yazılı bir not bırakması dikkat çekti.

Haber Merkezi 23 Kasım 2019, 09:50 Son Güncelleme: 23 Kasım 2019, 09:57 İHA