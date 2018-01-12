Yemleme çetesi çökertildi

İnternette “banka çekilişi” görünümünde reklam yayınlayarak vatandaşların hesaplarını boşaltan bir çete çökertildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda ihbarı üzerine yaptığı araştırmada, internet siteleri üzerinden bankaların araba çekilişi görünümünde reklam veren bir şebekenin, bu linklere giriş yapan kişilerin banka hesap bilgilerini , phishing (yemleme) yöntemiyle ele geçirerek hesapları boşalttığı belirlendi. İstanbul Şişli’de bulunan bir AVM’de toplanan çetenin 14 üyesi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şebekenin, 219 kişinin hesaplarından yaklaşık 1 milyon lira çektiği, bu paralarla lüks bir hayat sürdükleri belirlendi. Hard disklerde yapılan incelemelerde de 5 bin kişinin banka hesap bilgilerine ulaşıldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanırken, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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AVM’de basıldılar

Polis, bir alışveriş merkezinde toplanan çete üyelerini kıskıvrak yakaladı. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.