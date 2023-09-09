|
Gündem

Yeni anayasa güncel olacak

Yeni yasama döneminde önceliği sivil anayasa olan AK Parti, çağın gereksinimlerini dikkate alarak eski çalışmalarında revizyona gidecek. Mevcut taslaklar, taleplerde yaşanan dinamik değişimlere göre gözden geçirilecek.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 9/09/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaretini verdiği yeni anayasa için AK Parti, toplumun gelişen ihtiyaçlarını gözeterek mevcut çalışmalarında güncellemeye gidecek. Yeni yasama döneminde sivil Anayasa’yı öncelikli hedefleri arasına koyan AK Parti, eski çalışmalarında revizyona hazırlanıyor. AK Parti kaynakları, güncelleme ihtiyacının gerekçesini “Anayasa konusunda yapılan çalışmaların üzerinden belirli zamanlar geçti. Daha güncel bir veri oluşturmak lazım. Çünkü o yıllar ile bu yıllar arasındaki talepler arasında bir değişiklik olabilir. Özellikle gençlerin talepleri arasında farklılıklar olabilir. Bir de teknoloji değişiyor. Durağan bir şey değil ki” sözleriyle özetledi.

İSTİŞARE MEKANİZMASI İŞLETİLECEK

Buna paralel olarak ise AK Parti, sivil bir Anayasa için toplumsal katılımın maksimum seviyede olması için yeniden istişare mekanizması işletecek. Anayasa çalışmalarında AK Parti kendi yol haritasını belirlemesine rağmen taslağın sivil Anayasa özelliğini taşıması için bütün kesimleri dikkate alarak süreci yönetmek istiyor. İlk iş olarak geçmiş dönemlerdeki en kapsamlı Anayasa taslaklarını değerlendiren AK Parti buradan çıkan sonuçlarla yeni bir rapor oluşturacak.

MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA

MHP de 2021 yılında Anayasa metin çalışmalarını bitirmişti. Cumhuriyetin 100. yılında “100 maddelik yeni Anayasa” adıyla Anayasa önerisinin hazırlık aşaması tamamlayıp Erdoğan ve AK Parti’ye iletmişti. Ayrı ayrı yapılan taslak çalışmaları için henüz birlikte çalışma imkânı olmamıştı. Meclis’in 1 Ekim tarihinde mesaiye başlaması ile birlikte iki parti gerekli maddeler üzerinde çalışacak.



#Siyaset
#TBMM
#Anayasa
#Recep Tayyip Erdoğan
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ordu’da denizde hortum oluştu: O anlar kameralara yansıdı