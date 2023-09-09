Yeni anayasa güncel olacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaretini verdiği yeni anayasa için AK Parti, toplumun gelişen ihtiyaçlarını gözeterek mevcut çalışmalarında güncellemeye gidecek. Yeni yasama döneminde sivil Anayasa’yı öncelikli hedefleri arasına koyan AK Parti, eski çalışmalarında revizyona hazırlanıyor. AK Parti kaynakları, güncelleme ihtiyacının gerekçesini “Anayasa konusunda yapılan çalışmaların üzerinden belirli zamanlar geçti. Daha güncel bir veri oluşturmak lazım. Çünkü o yıllar ile bu yıllar arasındaki talepler arasında bir değişiklik olabilir. Özellikle gençlerin talepleri arasında farklılıklar olabilir. Bir de teknoloji değişiyor. Durağan bir şey değil ki” sözleriyle özetledi.

İSTİŞARE MEKANİZMASI İŞLETİLECEK

Buna paralel olarak ise AK Parti, sivil bir Anayasa için toplumsal katılımın maksimum seviyede olması için yeniden istişare mekanizması işletecek. Anayasa çalışmalarında AK Parti kendi yol haritasını belirlemesine rağmen taslağın sivil Anayasa özelliğini taşıması için bütün kesimleri dikkate alarak süreci yönetmek istiyor. İlk iş olarak geçmiş dönemlerdeki en kapsamlı Anayasa taslaklarını değerlendiren AK Parti buradan çıkan sonuçlarla yeni bir rapor oluşturacak.

MHP İLE ORTAK ÇALIŞMA

MHP de 2021 yılında Anayasa metin çalışmalarını bitirmişti. Cumhuriyetin 100. yılında “100 maddelik yeni Anayasa” adıyla Anayasa önerisinin hazırlık aşaması tamamlayıp Erdoğan ve AK Parti’ye iletmişti. Ayrı ayrı yapılan taslak çalışmaları için henüz birlikte çalışma imkânı olmamıştı. Meclis’in 1 Ekim tarihinde mesaiye başlaması ile birlikte iki parti gerekli maddeler üzerinde çalışacak.







