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ANKARA

Yeni askerlik bayram sonrası

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren ve er/erbaş vatani görev süresini 6 aya indiren yeni askerlik sisteminin yasalaşma süreci Ramazan Bayramı sonrasına kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Komisyonu’nda onaylanan tasarının şu günlerde Meclis’te oylanması bekleniyordu. Ancak durum değişti.

TBMM yeni askerlik sistemini bayramdan sonra görüşme kararı aldı. Yeni sistemin TSK’da zaaf oluşturabileceği endişeleri sözkonusu ertelemede rol oynamış olabilir.

Zira yedek subay ve yedek astsubaylar hariç, er-erbaş için vatani görev süresini 6 aya düşüren tasarı yasalaştığında halihazırda kışlalarda vatani görevini yapan 200 bini aşkın Mehmetçiğin 3’te 2’si erken terhis olacak. Sadece Kara Kuvvetleri’nde vatani görevdeki asker sayısı 180 binden 43 bine inecek.

Asker sayısındaki bu ani düşüşün özellikle geri hizmette tıkanmaya yol açabileceği belirtiliyor. Her tarafta tehditler kol gezerken özellikle Irak-Suriye sınır hattında güvenlik zaafı oluşacağı iddialarını Yeni Şafak gündeme taşımıştı.

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