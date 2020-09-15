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POLİTİKA

Yeni baroya e-imza engeli: İkinci baro için bir araya gelen hukuk dernekleri karara tepki gösterdi

Yeni baroya e-imza engeli: İkinci baro için bir araya gelen hukuk dernekleri karara tepki gösterdi

İstanbul ve Ankara’da ikinci baronun kurulması için imza toplama çalışmaları sürerken, Türkiye Barolar Birliği, avukatların e-imza ile başvurabildiği UHAP sistemini kapattı. İkinci baro için biraraya gelen hukuk dernekleri, karara tepki gösterdi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul ve Ankara’da ikinci baronun kurulmasına Türkiye Barolar Birliğinden (TBB), e-imza engeli geldi. Barolarda tekelciliği bitiren, kamuoyunda ‘çoklu baro’ düzenlemesi olarak bilinen 7249 Sayılı Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 15 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Böylece avukat sayısının 5 bini aştığı illerde asgari 2 bin imzayla, birden fazla baro kurulmasının önü açıldı. Mevcut avukat sayısına göre ise İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’da birden fazla baro kurulabiliyor.

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E-İMZA SİSTEMİ KAPATILDI

Bu illerden de İstanbul’da 17 Ağustos’ta, Ankara’da 21 Ağustos’ta 2’nci baronun kurulması için TBB’ye başvuru yapılmıştı. Avukatlar, TBB tarafından hazırlanan “uhap.com.tr” adlı özel sitede elektronik imzayla başvuru yapabiliyordu. Ancak bazı baroların itirazı üzerine TBB Yönetim Kurulu’nun söz konusu sistemi kapattığı öğrenildi.

TBB’NİN KARARINA TEPKİ

Kanuna göre, yeni barolar en geç 6 ay içinde gerekli imzaları toplayıp kuruluşu tamamlamalı. Ancak yeni baroların, ekimin ilk haftasında yapılacak TBB delege seçimlerine katılabilmesi için 18 Eylül Cuma gününe kadar 2 bin imzayı toplaması gerekiyordu. Buna karşın TBB’nin söz konusu kritik haftada aldığı bu karar, yeni baro için bir araya gelen hukuk derneklerinin tepkisine neden oldu.

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İSTANBUL’DA 1600 İMZA

Şu ana kadar ise Ankara ve İstanbul’da 2 bin imzaya ulaşılamadı. Ancak İstanbul, ikinci baro için gerekli 2 bin imzaya daha yakın. Şu ana kadar İstanbul’da yaklaşık bin 600, Ankara’da da 600 avukatın imza verdiği öğrenildi. İstanbul’da 18 Eylül’e kadar 2 bin imzaya ulaşılması hedefleniyor. TBB’nin UHAP’ı kapatmasının ardından da ise söz konusu tarihe kadar İstanbul 2 No’lu Baro’nun kurucular kurulu tarafından avukatların imza dilekçelerini TBB’ye teslim edeceği ifade ediliyor. Ankara’da ise muhtemelen bu cumaya kadar 2 bin imzaya ulaşılamayacağı ancak “Mecburi baro değil, seçilmiş baro” sloganıyla yola çıkan hukuk derneklerinin, vesayeti ortadan kaldıracak 2 No’lu baronun kurulması için çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Her şeye rağmen vesayeti bitireceğiz

Cavit Tatlı
  • Hukukçular Derneği Başkanı ve İstanbul 2 No’lu Baro Kurucular Kurulu Üyesi Cavit Tatlı, TBB’nin “UHAP’ kararına tepki gösterdi. TBB Yönetim Kurulu’nun İstanbul’da yeni baronun kurulacağını gördüğü için UHAP sistemini kapattığını dile getiren Tatlı, “Hangi sistemi kapatırlarsa kapatsınlar. Tüm engellemelere rağmen biz İstanbul’da yeni baroyu kuracağız. Ve vesayeti oradan kaldıracağız” dedi.
  • Şu ana kadar ki başvuru sayısının da bin 600’ü geçtiğini belirten Tatlı, bu hafta sonuna kadar imza dilekçelerini tamamlayıp TBB’ye ulaştıracaklarını kaydetti.

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