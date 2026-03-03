Yeni cephe Lübnan’da açıldı

İsrail Ordu Sözcüsü tarafından yayınlanan açıklamada, Tel Aviv yönetiminin Lübnan’da yeni kara harekatını değerlendirmeye aldığı bildirildi. İsrail’in kuzeyindeki vatandaşların korunmasının kendilerini asli görevi olduğuna işaret eden Sözcü, ordunun muhtemel kara harekatı için 100 bin yedek subayı göreve çağıracağını aktardı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Hizbullah'ın ağır bir bedel ödeyeceğini ileri sürerek, hareketin Genel Sekreteri Naim Kasım'a suikast tehdidinde bulundu. Katz, sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "İran'ın baskısı altında saldırmaya karar veren Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, artık suikast için hedef haline geldi" ifadesini kullandı. Ekim 2023 öncesi çatışma şartlarına geri dönmeyeceklerini savunan Katz, İsrail ordusuna Hizbullah'a karşı güçlü bir şekilde hareket etme talimatı verdiklerinin altını çizdi.

Lübnan ordusu, geçtiğimiz aylarda Litani Nehri ile İsrail sınırı arasındaki bölgede konuşlanarak kontrolü sağladığını ilan etmişti. Hizbullah ise pazar gecesi söz konusu bölgeden İsrail’in kuzeyindeki Hayfa civarına 6 füze ateşlemişti. Hizbullah’ın resmi sayfalarından yapılan açıklamada, “Füzelerin, İran Dini Lideri Ali Hamaney’in öldürülmesine karşı fırlatıldığı” bildirilmişti. İsrail ordusu, bu füzelere sert bir cevap vererek başta başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesi olmak üzere çok sayıda bölgeye yoğun bombardımanlar düzenledi. İsrail ordusu'nun, Lübnan'ın güneyi ve Bekaa Vadisi'nde 50'den fazla köy ve beldeye saldırı tehdidinde bulunarak, bölge sakinlerinden evlerini terk etmelerini istemesi üzerine binlerce kişi ülkenin kuzeyine doğru göç etmeye başladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 51 kişinin hayatını kaybettiğini, 154 kişinin yaralandığını bildirdi. İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Gelişmelerin ardından Lübnan hükümeti olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası basına açıklamalarda bulunan Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, hükümet olarak Hizbullah’ın askeri kanadını yasa dışı olarak tanımladıklarını ilan ederek ülkedeki silahların devlet tekeline geçmesi çabalarını sürdüreceklerini söyledi.