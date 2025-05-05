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Yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen vaka başarıyla tedavi edildi

Yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen vaka başarıyla tedavi edildi

21:435/05/2025, Pazartesi
DHA
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Yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen vaka başarıyla tedavi edildi
Yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen vaka başarıyla tedavi edildi

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen ve tıp literatüründe oldukça ender rastlanan Distal Trakeoözefageal Fistül, Özefagus Atrezisi ve Anal Atrezi tanısı konulan bebek, çok aşamalı cerrahi müdahalelerle sağlığına kavuştu.

Yeni doğan döneminde nadir görülen üçlü doğumsal anomalili bir bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla tedavi edildi. Doğumun ardından yapılan değerlendirmelerde, bebeğin yemek borusunun alt ucunun soluk borusuna açıldığı, yemek borusunun tam gelişmediği ve makat açıklığının bulunmadığı belirlendi. Tanının konulmasının ardından bebek, Çocuk Cerrahisi Kliniği ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı. İlk operasyonda yemek borusunun soluk borusuna olan bağlantısı kapatıldı, bağırsak geçişini sağlamak amacıyla kolostomi işlemi yapıldı. Ancak yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle doğrudan birleştirme mümkün olmadı ve ikinci operasyon için 16 hafta beklendi.


Bu sürenin sonunda, Çocuk Cerrahisi Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül ve Op. Dr. Ahmet Saraç tarafından gerçekleştirilen başarılı bir ameliyatla yemek borusunun iki ucu birleştirildi. Operasyon sonrası takipleri yapılan bebek, kısa süre önce ağızdan beslenmeye başlayarak sağlığına kavuştu. Hekimler, bu sürecin başarılı bir ekip çalışmasının ürünü olduğunu belirterek, nadir görülen vakaların tedavisinde erken tanı ve multidisipliner yaklaşımın hayati önem taşıdığını vurguladı.




#Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
#Distal Trakeoözefageal Fistül
#Özefagus Atrezisi
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#Dr. Öğr. Üyesi Serap Samut Bülbül
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