Yeni doğan bebeklerde 6 binde bir görülen vaka başarıyla tedavi edildi

Yeni doğan döneminde nadir görülen üçlü doğumsal anomalili bir bebek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başarıyla tedavi edildi. Doğumun ardından yapılan değerlendirmelerde, bebeğin yemek borusunun alt ucunun soluk borusuna açıldığı, yemek borusunun tam gelişmediği ve makat açıklığının bulunmadığı belirlendi. Tanının konulmasının ardından bebek, Çocuk Cerrahisi Kliniği ekipleri tarafından hemen ameliyata alındı. İlk operasyonda yemek borusunun soluk borusuna olan bağlantısı kapatıldı, bağırsak geçişini sağlamak amacıyla kolostomi işlemi yapıldı. Ancak yemek borusunun iki ucu arasındaki mesafenin uzun olması nedeniyle doğrudan birleştirme mümkün olmadı ve ikinci operasyon için 16 hafta beklendi.