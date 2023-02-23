Yeni hayat: Konteyner kentlerden biri de İslahiye’de

Kalıcı konutlar için düğmeye basılırken depremzedeler için kurulan konteyner kentlerde de hayat başladı.

Büyük depremin vurduğu yerleşimlerde oluşturulan konteyner kentlerden biri de Gaziantep İslahiye’de. Galericiler sitesi için planlanan 40 dönümlük alan depremzedelere yeni yuva oldu. 500 konteyner evin kurulduğu bölgede sağlık, market, kuaför, çocuk dostu alanlar, sınıflar kuruldu.

AİLE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE

202 binanın yıkıldığı ilçede evlerinden olan depremzedeler için oluşturulan konteyner kentte 2, 4, 6 ve 8 kişi kapasiteli konteynerlerden 500’ünün kurulumu tamamlandı. Aileler, birey sayısına göre buralara yerleştiriliyor. Konteynerlerin içerisinde elektrik ve su tesisatları kuruldu. İçerisinde ailenin ihtiyaçlarını karşılayacak ranza, yatak, battaniye, ısıtıcı, masa, sandalye, lavabo ve duş bulunuyor.

Konteyner kentlerde sosyal marketten kuaföre kadar birçok ayrıntı düşünüldü.

MARKETTEN KUAFÖRE

Kentte, vatandaşların giyim ve gıda ihtiyaçlarının ücretsiz karşılandığı ‘sosyal market’ bulunuyor. Ayrıca kadın ve erkekler için kuaför hizmeti sunuluyor. Ayrıca 3-17 yaş grubundaki çocuklar için ‘çocuk dostu alan’ kurulu. Burada gönüllü olarak görev yapan psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmetler uzmanı, öğretmenler ve çocuk gelişim uzmanları, çeşitli aktivitelerle çocukları deprem psikolojisinden uzaklaştırmaya çalışıyor.

Muhabirlerimiz Resul Ekrem Şahan ve Abdullah Sarıca, konteyner kenti görüntüledi.

7/24 DEVRİYE

Çocukların eğitimi de düşünüldü. Kentin içerisinde anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için 160 kişi kapasiteli konteyner sınıflar yapıldı. Burada eğitim görecek öğrenciler için masalara ay yıldızlı balon, çanta ve kitaplar bırakıldı. Anaokulunda başlayacak minikler için ise oyuncaklar ve boyama malzemeleri var. Konteyner kentin güvenliği de en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Güvenlik görevlileri, kentin giriş ve çıkışlarında nöbet tutarken, iç kısımlarda da devriye atılıyor.

Öncelik çocuklar

Kentte barınan ebeveynler, deprem acısını çocuklarına yansıtmamak için ellerinden geleni yapıyor. Kent içerisinde sürekli çocuklarıyla ilgilenen anne ve babalar, oyunlarla çocuklarını mutlu etmeye çalışıyor.

Haydar Demir

Devlet kucağını açtı

Haydar Demir (58), evinin zarar görmesi nedeniyle çadırda yaşıyordu. Şimdi konteyner kentte kalıyor. 5 çocuğunun olduğunu söyleyen Demir, evlatlarının kendisini bir gün bile arayıp sormadığını belirterek, “Ne arayan var ne soran. Kendi çocuğum bakmıyor ama devlet bana kucağını açtı. Elinden tutan olmadı mı sokakta ölürsün. Devlet olmasa biz nereye gidecektik” dedi.

Normale dönüş

İslahiye’deki koordinatör AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, ilçeyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu: “Enkazların kaldırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elektrik, su ve doğal gaz teminini sağladık. Yalnızca hasarlı bölgelere tedbir amaçlı doğal gaz verilmiyor. Vatandaşlarımızın barınma, giyim, sağlık gibi tüm ihtiyaçları gideriliyor. Normale dönüşmenin en büyük adımları atıldı. Buranın 2 hafta içerisinde tamamen normale dönmesini planladık ve ona göre mesafe aldık.” İslahiye’de şu ana kadar 850 konteyner kuruldu, 3 bin 200 konteynerin daha kurulması için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Konteynerlerin nerede kurulacağı ve kimlerin yaşayacağı planlandı.



