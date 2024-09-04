Yeni kitaplar sıralarda hazır

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim yılına Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredatıyla başlıyor. 26 dersin yeni müfredatı, 9 Eylül'de çalacak ilk ders ziliyle uygulamaya konacak. Yeni müfredat öncelikli olarak okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıflarda başlamak üzere kademeli şekilde uygulanacak. Ders kitaplarındaki içerikler, teorik bilgilerin yanı sıra günlük hayatla da köprü kuracak nitelikte hazırlandı. Bilgi, beceri, eğilim ve değerlerin öğrencilere günlük yaşamında karşılaşabileceği durumlara uygun olarak bireysel ve işbirlikli çalışma, eğitsel oyunlar, araştırma ve proje çalışmaları gibi ders içi ve ders dışı etkinlikler ile kazandırılması hedeflendi.

MATEMATİK OYUNLA ÖĞRENİLİYOR

Birinci sınıf Türkçe ders kitabında adalet, dostluk, sevgi, bayrak, tasarruf, Atatürk, Cumhuriyet Bayramı, çevre, sıfır atık konularına vurgu yapıldı. “Atalarımızın İzleri” başlığı altında cirit gibi geleneksel Türk oyunları tanıtıldı. Bunun yanı sıra öğrencilere sorumluluk bilincini erken aşılamak için çocuk hakları, sorumluluklar, çalışkanlık gibi konular üzerinde duruldu. Matematik ders kitaplarında konular uygulamaya dönük anlatıldı. Ritim, eşleştirme, sayma, sıralama, uzunluk, ağırlık ölçme ve toplama çıkarma gibi temel matematik bilgileri çeşitli oyunlarla somutlaştırıldı.

TEKNOFEST KUŞAĞINA ATIF

Hayat bilgisi ders kitabında ise TEKNOFEST’e atıf yapıldı. 5'incisınıf matematik ders kitabında gerçek yaşam problemleri ve performans ödevleri ile teorikte edinilen bilgiler uygulamaya dökülebilecek. Türkçe ders kitaplarında dinleme, okuma ve izleme pratiklerine yer verildi. Sosyal bilgiler kitabında öğrencileri güncel sorunlara yönelik içerikler bekliyor.Kitapta, Türkiye Kültür Portalı, EBA, e-nabız, sanal müze, akıllı tahta, AFAD acil çağrı mobil uygulaması gibi çeşitli uygulamaların tanıtımı yapılıyor. 9'uncu sınıf coğrafya ders kitabında Mavi Vatan ve Gök Vatan kavramları yer alıyor. Orta irtifada uçabilen ve uzun süre havada kalabilen insansız hava aracı ANKA, yüksek performanslı taktik insansız hava aracı Karayel, gözlem uyduları Göktürk-2 ve İMECE, eğitim ve hafif saldırı uçağı Hürkuş, ilk özgün helikopter Gökbey, Taarruz helikopteri T-129 Atak, hava savunma sistemleri Gökdeniz ve Hisar ile radar sistemleri projeleri yer aldı.

'Karekod'lar dijital içeriklere yönlendiriyor

Kitaplarda, basılı içeriklerin yanı sıra karekodlar ile öğrenmeyi destekleyecek dijital içeriklere de yer verildi. Karekodlar aracılığıyla öğrenciler animasyonlar, simülasyonlar, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka ile desteklenmiş uygulamalara yönlendiriliyor. Bu sayede öğrencilerin herhangi bir yardımcı kaynağa ihtiyaç duymadan öğrenmeleri hedefleniyor.







