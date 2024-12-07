Yeni nesil FETÖ’cüler örgütü karıştırdı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi’nde mavi kategoride bulunan FETÖ’nün sözde ‘mülkiye imamı’ Mahmut Akpınar’ın İngiltere’de yaşayan sosyal medya fenomeni kızı Emine Zeliha Akpınar'ın paylaşımları, örgüt içinde ciddi karışıklığa sebep olmuştu. Benzer bir durumu FETÖ elebaşlarından Abdullah Aymaz da yaşıyor.





FETÖ’DE GÜNDEM AYMAZ’IN TORUNU

ABD’de ölen Gülen’in uzun süredir yanında bulunan ve yeni örgüt lideri adayları arasında gösterilen Aymaz’ın torunu Züleyha Dede sosyal medyada paylaştığı içerikler yine örgütü karıştırdı. FETÖ’cüler Yunanistan vatandaşlığı bulunan torununun paylaşımlarını, örgüt içinde sıkı bir takip ve denetim altında tutulan değerler ile çeliştiği iddia etti. Bunun sonucunda, örgüt üst yönetiminin Kırmızı bültenle aranan Aymaz’ı uyardığı ve bu durumun, Aymaz'ın ilerideki liderlik hedeflerine zarar verebileceği ifade ediliyor.

Züleyha Dede





PAYLAŞIMLARI ÖZCAN İFŞALAMIŞ

FETÖ’nün başına geçmesi beklenen en büyük adaylardan biri olarak gösterilen bir başka isim Mustafa Özcan’ın, Aymaz’a yönelik eleştirilerin örgüt içinde yayılmasında rol oynadığı iddia ediliyor. Aymaz taraftarları tarafından dile getirilen bilgilere göre, Özcan'ın bu ifşa faaliyetini organize ettiği konuşuluyor. Bu durum, örgütün liderlik koltuğu için büyük bir çekişmeye sahne olduğunu ve iç çekişmelerin daha da derinleşebileceğini gösteriyor.





ELEBAŞLARI AYMAZ’I UYARDI

Aymaz’ın liderlik pozisyonu için geleceği belirsizliğini korurken, FETÖ içindeki bu tür iç mücadeleler ve eleştiriler, örgütün iç yapısını etkilemeye devam ediyor. Örgütün üst kadrosunun, Aymaz’ı uyararak, bu tür olayların devam etmesi durumunda liderlik hedefine ulaşamayacağını ifade etmesi, gelecekteki gelişmelerin ne yönde şekilleneceğini gösteriyor.





DOLANDIRICI OLARAK ANILIYOR

Son dönemde, FETÖ’nün eski üyeleriyle ilgili ciddi dolandırıcılık iddiaları gündeme geldi. Firari FETÖ’cü Önder Aytaç, örgüt elebaşlarından Adil Öksüz’ün yardımcısı İsmail Yağlı’nın Türkiye’den kaçan eski bürokrat FETÖ'cülerin elindeki paraları alıp dolandırmasının yanı sıra, birçok örgüt üyesini de restoran zincirlerinde köle gibi çalıştırdığını öne sürdü. Aymaz’ın da dolandırıcılık olaylarına göz yumduğunu belirten FETÖ’cü Aytaç, “Abdullah Aymaz’ın da fırıldak işlere zaafı var” dediği görüldü.



