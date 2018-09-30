Yeni nesil 112’ye ödül

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Rıdvan Dilmen: Bu golü Ronaldo bile atamaz

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Kayserispor mücadelesini değerlendirdi. Dilmen, Quaresma'nın attığı golle ilgili de konuşurken Cristiano Ronaldo'nun bile bu golü atamayacağını söyledi. Tecrübeli futbol adamının golü atabilecek isimlerle ilgili verdiği örnekler ise sosyal medyada gündem oldu.