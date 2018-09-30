Yeni nesil 112’ye ödül

Uluslararası market araştırmaları şirketi IDC, Türkiye’de bilgi teknolojileri, telekomünikasyon ve tüketici teknolojileri pazarları için pazar istihbaratı, danışmanlık hizmetleri ve etkinlikler alanında hizmet sağlıyor. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı mühendislerince yerli imkanlarla hayata geçirilen Yeni Nesil 112 Projesi, Türkiye genelinde 12 kurumun 15 proje ile katıldığı kategoride birincilik ödülüne layık görüldü. Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, Konya Ramada Otel’de düzenlenen törende ödülü aldı. Proje sayesinde vatandaşlar tüm acil numaralara 112’den ulaşabiliyor.
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