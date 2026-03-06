Yeni özelleştirme ihalesi yok

Komisyondaki tartışmada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Demirel'in köprülerini, Özal'ın otoyollarını satacak mısınız?” diye sordu. Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır ise söz konusu altyapı varlıklarının uzun süredir özelleştirme kapsam ve programında bulunduğunu belirterek mevcut durumun yeni bir karar olmadığını vurguladı. Haykır, söz konusu otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsamına yeni alınmadığını, 2010’dan beri programda bulunduğunu ifade etti. Haykır, “Şu anda bizim ihaleye dönük bir hazırlığımız yok” dedi.