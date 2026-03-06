Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Yeni özelleştirme ihalesi yok

Yeni özelleştirme ihalesi yok

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:006/03/2026, Cuma
G: 6/03/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Veli Ağbaba, Bekir Emre Haykır.
Veli Ağbaba, Bekir Emre Haykır.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin tartışmalara son noktayı Özelleştirme İdaresi Başkanı Bekir Emre Haykır koydu.

Komisyondaki tartışmada CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “Demirel'in köprülerini, Özal'ın otoyollarını satacak mısınız?” diye sordu. Özelleştirme İdaresi Başkanı Haykır ise söz konusu altyapı varlıklarının uzun süredir özelleştirme kapsam ve programında bulunduğunu belirterek mevcut durumun yeni bir karar olmadığını vurguladı. Haykır, söz konusu otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsamına yeni alınmadığını, 2010’dan beri programda bulunduğunu ifade etti. Haykır, “Şu anda bizim ihaleye dönük bir hazırlığımız yok” dedi.



#TBMM
#Plan ve Bütçe Komisyonu
#siyaset
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hangisi sözlükte tanımı olan bir ifadedir? Milyoner'de 500 bin TL'lik soru açıldı! İşte yanıtı