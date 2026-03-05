Orta vadede ciddi kriz çıkmaz

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ve ticaret açısından kritik rolünü inceleyen bir çalışma hazırladı. Raporda, boğazın kapanmasının dünya üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtilirken, Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları sayesinde kısa ve orta vadede ciddi bir kriz beklenmediği vurgulandı.
TBMM Genel Sekreterliği Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, küresel enerji ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından önemine ilişkin bir araştırma yayımladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın boğazı geçişlere kapattığı yönündeki gelişmeler üzerine hazırlanan çalışmada, boğazın dünya enerji arzındaki kritik rolüne dikkat çekildi.
KÜRESEL ENERJİ İHRACATININ ANA ARTERİ
Raporda, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerin hidrokarbon ihracatının ana arterinin Hürmüz Boğazı olduğu belirtildi. 2024 yılında boğazdan günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşındığı, bunun küresel tüketiminin yüzde 20'sine karşılık geldiği ifade edildi. Küresel LNG ticaretinin beşte biri ve LPG ticaretinin üçte birinin de bu boğaz üzerinden gerçekleştiği kaydedildi.
TÜRKİYE'NİN HAM PETROL İHTİYACININ YÜZDE 20'Sİ
Çalışmada, Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini Körfez ülkelerinden ve Hürmüz Boğazı üzerinden karşıladığı belirtilirken, boğazın kapanmasının enerji maliyetlerinde artışa yol açabileceği vurgulandı. Ancak Türkiye’nin farklı tedarik kaynakları ve alternatif güzergahları bulunduğu için kısa ve orta vadede ciddi bir enerji krizinin beklenmediği değerlendirmesi yapıldı.