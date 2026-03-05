Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Orta vadede ciddi kriz çıkmaz

Orta vadede ciddi kriz çıkmaz

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:005/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Hürmüz Boğazı.
Hürmüz Boğazı.

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Hürmüz Boğazı'nın küresel enerji ve ticaret açısından kritik rolünü inceleyen bir çalışma hazırladı. Raporda, boğazın kapanmasının dünya üretim ve tedarik zincirlerinde ciddi aksamalara yol açabileceği belirtilirken, Türkiye'nin alternatif enerji kaynakları sayesinde kısa ve orta vadede ciddi bir kriz beklenmediği vurgulandı.

TBMM Genel Sekreterliği Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, küresel enerji ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı'nın küresel ekonomi açısından önemine ilişkin bir araştırma yayımladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından İran'ın boğazı geçişlere kapattığı yönündeki gelişmeler üzerine hazırlanan çalışmada, boğazın dünya enerji arzındaki kritik rolüne dikkat çekildi.

KÜRESEL ENERJİ İHRACATININ ANA ARTERİ

Raporda, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerin hidrokarbon ihracatının ana arterinin Hürmüz Boğazı olduğu belirtildi. 2024 yılında boğazdan günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşındığı, bunun küresel tüketiminin yüzde 20'sine karşılık geldiği ifade edildi. Küresel LNG ticaretinin beşte biri ve LPG ticaretinin üçte birinin de bu boğaz üzerinden gerçekleştiği kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN HAM PETROL İHTİYACININ YÜZDE 20'Sİ

Çalışmada, Türkiye'nin ham petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 20'sini Körfez ülkelerinden ve Hürmüz Boğazı üzerinden karşıladığı belirtilirken, boğazın kapanmasının enerji maliyetlerinde artışa yol açabileceği vurgulandı. Ancak Türkiye’nin farklı tedarik kaynakları ve alternatif güzergahları bulunduğu için kısa ve orta vadede ciddi bir enerji krizinin beklenmediği değerlendirmesi yapıldı.




#Enerji
#Hürmüz Boğazı
#Ekonomi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Cemre düşme tarihleri 2026: Üçüncü cemre ne zaman toprağa düşecek?