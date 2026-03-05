Orta vadede ciddi kriz çıkmaz

Raporda, Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt gibi büyük petrol ve doğal gaz üreticisi ülkelerin hidrokarbon ihracatının ana arterinin Hürmüz Boğazı olduğu belirtildi. 2024 yılında boğazdan günlük ortalama 20 milyon varil ham petrol ve petrol ürünü taşındığı, bunun küresel tüketiminin yüzde 20'sine karşılık geldiği ifade edildi. Küresel LNG ticaretinin beşte biri ve LPG ticaretinin üçte birinin de bu boğaz üzerinden gerçekleştiği kaydedildi.