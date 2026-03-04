Ticaret Bakanı Bolat AB'nin 'Made in EU' şartını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB'nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve taslağı yayımlanan "AB Ürünü-Made in EU" politikasına ilişkin konuştu. Bakan Bolat, Türkiye'yi de kapsayan "AB menşei" şartının ticari ilişkiler açısından önemli bir adım teşkil ettiğini belirterek, "AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Ticari ilişkilerimiz açısından önemli bir adım teşkil etmektedir."
Bolat, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
"AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"
Bolat, Türkiye'nin, başta otomotiv sektörü olmak üzere birçok kritik ürün grubunda Avrupa değer zincirlerinin ayrılmaz ve güvenilir parçası olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:
"Bu gelişmenin, Türkiye ile AB arasındaki sektörel entegrasyonu daha da derinleştirmesi, değer zincirlerimizin yeşil ve dijital dönüşümünü hızlandırması beklenmektedir. Önümüzdeki dönemde mütekabiliyet esasına dayalı olarak kamu alımları piyasalarında karşılıklı açılımın sağlanması, bağlantısallık (connectivity) ve yeşil dönüşüm gibi vizyoner alanlarda AB ile yakın temasımızı kararlılıkla sürdürmeye ve ekonomik ortaklığımızı derinleştirerek daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."