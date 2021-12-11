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ANKARA

Yeni rotalarla rüya yolculuklar

Pandemi öncesinde planlaması yapılan ancak askıya alınan Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri için özel çalıştay düzenlenecek. Ekspreslerin devreye alınması ile birçok destinasyona trenle ulaşılacak.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Yeni rotalarla rüya yolculuklar
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Hükümet, turizmde ekspres trenlerin etkisi ve sayısını artırmak için daha önce çalışmasını tamamladığı ancak pandemi nedeniyle askıya alınan yeni trenleri devreye alacak.

Yurt içi ve yurt dışından büyük bir seyahat kitlesine ulaşan Doğu Ekspresi’nin turistik hale getirilmesinin ardından 5 yeni turistik ekspresin de hizmete girmesi için yakın zamanda bir çalıştay düzenleneceği öğrenildi.

OTOBÜSLE ENTEGRE

Bu kapsamda Toros, Ege, Pamukkale, Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspresleri yataklı vagonlar da hazırlanarak turistik ekspres olarak çalışacak. Bu sayede 5 yeni turistik ekspresin de devreye girmesiyle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu’nun turistik rotaları gezginlerle buluşturulacak.

Turistik ekspreslerin önümüzdeki dönemde devreye girmesi ve otobüs turlarının ekspreslere entegre edilmesiyle birlikte Pamukkale travertenleri, Konya Mevlana Müzesi ve Çatalhöyük, Van Gölü ve Akdamar Kilisesi, Şanlıurfa Göbeklitepe ve Balıklı Göl, Mardin evleri ve Dara Antik Kenti, Diyarbakır Ulu Cami ve Meryem Ana Kilisesi turistik rotalara dahil olacak.

Doğu Ekspresi kalkışa hazır

  • Kovid-19 salgını nedeniyle seferlerine ara verilen turistik Doğu Ekspresi, 15 Aralık’ta yeniden Ankara-Kars seferlerine başlıyor. Trenler Ankara’dan çarşamba, cuma, Kars’tan cuma ve pazar günleri yola çıkacak. Karşılıklı olarak haftada iki tren işletilecek. Sefer ve vagon sayısı, yolcu talebi doğrultusunda belirlenirken, tren sadece yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor.

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