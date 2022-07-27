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İSTANBUL

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Kılıçdaroğlu’nun aday olmaktan başka çaresi yok

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni HuseyinLikoglu katıldığı TVNET canlı yayınında 6'lı masanın aday iddialarını değerlendirdi. Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması için ikna edildiğinin altını çizen Likoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yaşına dikkat çekerek "Kılıçdaroğlu’nun yaş haddinden bu seçimde aday olmaktan başka çaresi yok" dedi. Likoğlu, 6'lı masanın ise tek adayda uzaklaşamayacağını ve birden fazla adayla 2023 seçimlerine gideceğini söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu: Kılıçdaroğlu’nun aday olmaktan başka çaresi yok
Hüseyin Likoğlu.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoglu katıldığı TVNET canlı yayınında 6'lı masanın aday iddialarını değerlendirdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun aday olmaması için ikna edildiğini kaydeden Lioğlu şöyle devam etti:

"Kulis bilgisi olarak söylüyorum İmamoğlu ikna edildi. ‘Sen çok gençsin bu kadar gerilimli bir seçimde kaybetme imkanın olan bir seçimde aday olursan siyasi hayatın biter. Sen ona göre hazırlan biz de ona göre hazırlanacağız’ dolaysıyla İmamoğlu bu şekilde ikna edildi. Bir dönem sonraya kendini hazırlıyor. Belki bu fikrinden sonra belediye konusunda çalışmaya başlar."

"KILIÇDAROĞLU YAŞ HADDİNDEN ADAY OLMAK ZORUNDA"

CHP'nin adayının kim olacağı konusunda ise Genel Başkan Kemel Kılıçdaroğlu'nun aday olmak zorunda olduğunu kaydetti. "Kılıçdaroğlu açısından da şöyle bir şey var. Bunu kimse dillendirmiyor. Kılıçdaroğlu 1948 doğumlu ve 74 yaşında 2023’te 75 yaşında olacak. 75 yaşına gelmiş bir siyasetçi cumhurbaşkanlığına aday olmazsa bir sonraki seçimde 80 yaşında zaten istese de belki çeşitli nedenlerle aday olamayacak" ifadelerini kullanan Lioğlu şunları söyledi:

"Dolaysıyla Kılıçdaroğlu’nun yaş haddinden bu seçimde aday olmaktan başka çaresi yok. ‘Şimdi de ben bir tane Ekmeleddin İhsanoğlu bulayım, bir tane Muharrem İnce bulayım sonrasına bakarım’ deme durumunu yaş haddinden doldurdu. Cumhuriyet Halk Partisi de Kılıçdaroğlu deme durumu ağır basıyor. Ama siyasette 24 saat uzun bir süredir birileri devreye girer başka bir şey olur ama hala aday Kılıçdaroğlu’dur aday diyemeyiz. Nihayetinde Kılıçdaroğlu’nun son dönem çıkışlarına baktığımızda ‘Efendim adayımızı açıklamak istemiyoruz yıpranır’ diyecek durumda değil."

"6'LI MASA TEK ADAYLA ÇIKAMAZ"

Muhalefetin oluşturduğu 6'lı masanın ise Kılıçdaroğlu'nun aday göstermekten uzak olduğunun altını çizen Likoğlu "

Kılıçdaroğlu filen adaylığını ilan etti. Ama bu 6’lı masada ‘Evet dayımız Kılıçdaroğlu’dur’ deme noktasında değiller. Ben başından beri savunduğum tez şuydu. 2018’de olmuştu 2023’te de aynısı olacak. Altılı masa tek adayla seçmenin karşısına çıkamazlar. Hem uzlaşamazlar hem de siyasi farklı saiklerle ben aday çeşitliliği ile 2023’e çıkacaklarını düşünüyorum" dedi.

"T HARFİNİ YAZMAKTAN BİLE İMTİNA ETTİLER"

Tahıl anlaşmasının tüm dünya basınında geniş yankı uyandırdığını söyleyen ancak Türk basınında bazı gazetelerin bu anlaşmaya yer vermediğini altını çizen Likoğlu şu ifadeler kullandı:

"Tahıl anlaşmasının imzalandığı günün ertesinde dünya basınında sayılı adını bildiğimiz, küresel anlamda takip edilen ajansalar olsun gazeteler olsun dünya basınının tamamında yer aldı. Türkiye'de imzanlanan mutabakatın haberleştirilmediği uluslararası bir yayın organı yok ama Türkiye'de Sözcü Gazetesi'nin birinci sayfasında bir kelime bile yoktu. T harfini yazmaktan bile imtina ettiler."

Hüseyin Likoğlu: 6'lı masa tek adayla çıkamaz
OYNAT 01:52
Hüseyin Likoğlu: 6'lı masa tek adayla çıkamaz
Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu katıldığı TVNET canlı yayınında 6'lı masanın aday iddialarını değerlendirdi. Likoğlu, '6'lı masada adayımız Kılıçdaroğlu'dur deme noktasında değildir. 6'lı masanın bir kaç tane adayla seçmenin karşısına çıkmaktan başka çaresi yoktur' ifadelerini kullandı.


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