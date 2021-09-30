​Yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak Konya üniversitelerinde öğrenime başlayan öğrenciler ile 65 üstü ve engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda önemli kolaylıklar sunuyor. Konya’daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Öğrenciler ayrıca ilk kullanımdan itibaren toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart bayilerinden ve Elkart web sayfasından bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor.

65 YAŞ ÜZERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK