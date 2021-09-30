Gündem Yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz
KONYA

Yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz

Konya üniversitelerine bu yıl kayıt yaptıran öğrenciler, toplu ulaşım araçlarında kullandıkları öğrenci kartlarını ilk kullandıkları andan itibaren Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüs ve tramvaylardan 3 gün ücretsiz faydalanabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni üniversite öğrencilerine toplu ulaşım 3 gün ücretsiz
Konya’daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) başarılı olarak Konya üniversitelerinde öğrenime başlayan öğrenciler ile 65 üstü ve engelli vatandaşlar için toplu ulaşımda önemli kolaylıklar sunuyor. Konya’daki üniversitelere kayıt yaptırarak şehre ilk defa gelen üniversite öğrencileri, okullarının kendilerine verdiği öğrenci kartlarını doğrudan Büyükşehir Belediyesi’ne ait otobüslerde ve tramvaylarda Elkart olarak kullanabiliyor. Öğrenciler ayrıca ilk kullanımdan itibaren toplu taşıma araçlarından 3 gün boyunca ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Öğrenciler, ücretsiz haklarının bitmesinin ardından kartlarının içine Elkart bayilerinden ve Elkart web sayfasından bakiye ya da abonman yükleterek öğrenci tarifesiyle kullanmaya devam edebiliyor.

65 YAŞ ÜZERİ VE ENGELLİ VATANDAŞLARA KOLAYLIK

  • Konya Büyükşehir Belediyesi, Elkart başvurularını “elkart.konya.bel.tr” adresi üzerinden yapanların talepleri halinde kartlarını kargoyla adreslerine gönderiyor. Ayrıca; 65 yaş üstü ve engelli vatandaşlara da bu konuda kolaylık sağlanıyor. İlk defa Elkart almak için internet üzerinden müracaat eden en 65 yaş üzeri ve engelli vatandaşların Elkart’ları adreslerine ücretsiz şekilde teslim ediliyor. İnternet başvuruları ve diğer Elkart uygulamalarıyla ilgili detaylı bilgiye “elkart.konya.bel.tr” adresinden, toplu ulaşımda büyük kolaylık sağlayan Akıllı Toplu Ulaşım Sistemi’ne “atus.konya.bel.tr” adreslerinden ya da Konya Mobil uygulamasından erişilebiliyor.
Abone Ol Google News
Fransada ikinci perde

Fransa'da ikinci perde

​Marsilya-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
Fenerbahçe dağıldı

Fenerbahçe dağıldı

​Sarı lacivertliler Avrupa'daki ikinci maçında da kazanamadı.
Elektriğe zam yok

​EPDK satış fiyatlarında değişiklik yapılmadığını duyurdu.

Marsilya'da provokasyon

Marsilya'da provokasyon

Fransız polisinden G.Saraylılara biber gazlı müdahale.

Bakan Koca, 30 Eylül koronavirüs tablosunu açıkladı.

​'Suriye'de sivillere zarar veren eylemler kalıcı çözümü engeller.'

Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliyor.

Merdiven bulunan sokağa girince otomobil takla atmıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.