Yeniden Refah Partili adayın seçim bürosuna tekmeli saldırı

Yeniden Refah Partisi Polatlı Belediye Başkan Adayı Yusuf Hamdemir, saldırıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "Geçenlerde Seçim Koordinasyon Merkezi büromuzun tabelalarını kırdılar. Üzerinde durmadık geçtik. Bugün malumunuz üzere seçim irtibat büromuzun camını kırdılar yine üzerinde durmadık. Hatta ciddiye alıp konuyla ilgili bir paylaşım bile yapmadık. Dün geceki olayın aleni bir yerde olması ve konunun emniyete ve medyaya yansımasıyla arayan soran dostlarımıza da böyle bir açıklama gereği duyduk. Bu konu bizim ciddiye aldığımız veya birilerini suçlayacağımız bir olay asla değildir, bize göre tamamen münferit ve seçim çalışmalarımıza bu kadar yoğunlaştığımız bir dönemde üzerinde durmayacağız bir hadisedir. Zaten Emniyet olayın failini tespit etmiş ve söz konusu kişinin alkollüyken böyle bir eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıkmıştır. Olayla yakından ilgilenen ve kısa sürede failini tespit eden Polatlı Emniyet Teşkilatımıza, destek açıklamasında bulunan siyasi parti temsilcilerimize, bizleri arayan soran ve bizzat gelen tüm dostlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun" dedi.