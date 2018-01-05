Yeniden yargılama istiyoruz!

Üzerinden 20 yıl geçen 28 Şubat postmodern darbesinin 367 mağduru hala cezaevinde. 28 Şubat’ın mimarı 60 sanık müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına rağmen serbest bir şeklide dolaşırken, suçları hala kanıtlanamayan 367 kişi demir parmaklıklar ardında adaletin tecelli etmesini bekliyor. Namaz kıldığı gerekçesi ya da İslami örgüte üye olduğu iddiasıyla mahkum edilen kişilerin aileleri İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) öncülüğünde Fatih’te bir araya geldi.

FETÖ’CÜ SAVCI MAHKUM ETTİ

Kandıra F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan ve müebbet hapis cezası verilen İlhan Doğan’ın babası Hasan Doğan, “Oğlum İBDA-C Davası’ndan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 17 senedir yatıyor. Namaz kılıyor diye oğlumu cezaevine attılar. Bir kişi namaz kılıyor diye mahkum edilebilir mi? İddianameyi hazırlayan FETÖ’nün firari savcısı Celal Kara olunca oluyormuş. Dosyaları tekrar incelenen mahkumlar serbest bırakıldı. Oğlumun dosyası İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde. Ancak orada bir inceleme halen yapılmadı. Yeniden yargılansa oğlum serbest bırakılacaktır” şeklinde konuştu.

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Yılmaz Şahin - Mustafa Köylü

CEZASI VARSA ÇEKSİN

Kandıra F Tip Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan 28 Şubat mağduru Kamil Aşkın’ın annesi Kıymet Aşkın, “Oğlum 14 yıldır İslami örgüte üye olduğu gerekçesiyle cezaevinde yatıyor. Bizim tek isteğimiz yeniden yargılanma yapılmasıdır. Suçumuz var ise oğlum cezasını çekmeye razı. Ancak üzerine atılan suçların hiçbiri kanıtlanamıyor. Haksız yere müebbet hapis cezası verdiler. Açılsın dosyamız yeniden incelensin. Ölmeden önce oğlumun özgürlüğüne kavuşmasını görmek istiyorum” dedi.

KANTARCI İLE AYNI DOSYADA

Mağdur Cemil Şahin’in kardeşi Yılmaz Şahin ağabeyinin 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı ile aynı dosyada yargılandığını belirterek şöyle devam etti: "1999-2003 yılları arasında 28 Şubat mağduru olarak cezaevinde kaldım. Üzerime atılan hiçbir suçu kanıtlayamadıkları için beraat ettim. Ancak ağabeyim halan cezaevinde ve normal şartlarda 2035 yılında çıkacak. Bu insanları yargılayan mütalaa isteyen savcılar ya şu anda ya FETÖ’den içeride ya da firari. Ağabeyim 15 Temmuz şehidi Halil Kantarcı ile aynı dosyada yer alıyor. Kantarcı şehit olmasaydı 15 Temmuz’dan iki hafta sonra Bandırma’da duruşması olacaktı.”

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YÜZLERCE AİLE MAĞDUR

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Ethem Köylü’nün kardeşi Mustafa Köylü, ”Kardeşim IBDA-C Davası’ndan yargılandı ve 1995 yılında bu yana cezaevinde bulunuyor. Birçok işkenceye tabi tutuldu. Bizler gibi yüzlerce aile mağdur ediliyor. Bazı acılar anlatılmıyor. Biz bu acıları hissediyoruz. Çok af yaşandı ancak bizlerin mağduriyetleri giderilmedi. Bizler 28 Şubat mağdurlarıyız” diye konuştu.

Merhamet beklemiyoruz

Bolu F Tipi Cezaevi’nde Ceza İnfaz Kurumu’nda yatan Osman Erdemir’in kardeşi Ramazan Erdemir, “Kardeşim 28 Ocak 1993 yılında tutuklandı. 26 yıldır cezaevinde. Mahkeme ilk olarak 14 yıl ceza verdi. Çıkmalarına az bir süre kala dönemin Yargıtay 9. Daire Başkanı Vural Savaş cezayı bozdu. Ceza ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Burada bir hukuk skandalı yaşanıyor. Kimseden merhamet beklemiyoruz, sadece yeniden yargılanma yapılsın istiyoruz. Kaç anne ya da kaç baba çocuklarını göremeden hayatını kaybedecek” dedi.