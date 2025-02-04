Yeniden yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşuyor: Adıyaman’a 'Maşallah'

6 Şubat 2023 depremlerinde büyük hasar alan Adıyaman, dayanışmayla yeniden inşa ediliyor. Geçen iki yılda, tamamlanan konutların çoğunun girişinde "Maşallah" ifadesi yer alıyor. Depremin izleri silinirken, yıkılan binaların yerine yenileri yükseliyor. Adıyaman, kararlı adımlarla yeniden yaşanabilir bir kent kimliğine kavuşuyor.

YENİ EVLERİNE YERLEŞTİLER

TOKİ, depreme dayanıklı modern konutlar inşa ederek şehri yeniden ayağa kaldırıyor. Yeni evlerine kavuşan aileler, güven içinde yaşamanın huzurunu yaşıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, konutların inşasını sıkı takip ediyor. Her binanın girişinde yer alan karekodlar okutulduğunda binaya ilişkin tüm sertifika bilgileri görüntülenebiliyor. Evine misafir olduğumuz Fatma-Mustafa Tepe çifti, yeni evlerinde buruk bir mutlulukla yaşıyor. Depremde ailelerinden çok sayıda kişiyi kaybeden Tepe çifti, evi çok beğendiklerini ama akıllarının hala eski mahallelerinde olduğunu söyledi. Çift, şartların oluşması halinde ‘Yerinde Dönüşüm’ ile evlerini yenilemek ve eski mahallelerine dönmek istediklerini anlattı. Şehir merkezine uzak TOKİ konutlarının kent yaşamına uyum sağlaması için çeşitli adımlar atılıyor. Haftanın belirli günlerinde, şehirde kurulan pazarlar bu bölgelerde de yer alıyor. Marketler ve dükkanlar açılırken, belediyeler toplu taşıma seferleri düzenleyerek ulaşımı kolaylaştırıyor. Kent esnafı ise TOKİ sakinlerine özel indirimler sunuyor.

MAHALLESİNİ BIRAKMADI

Öte yandan 11 ilde inşa aşamasında olan 22 bin ‘Yerinde Dönüşüm’ konutunun 12 bini Adıyaman’da inşa ediliyor. Söz konusu proje ile evini yeniden inşa edenlerden birisi de Yusuf Öztürk. Öztürk, “Ben mahalleye bir örnek oldum. Benden sonra proje için başvuranlar, TOKİ’deki hak sahipliğini iptal ettirip evini yerinde yenilemeye karar verenler oldu" dedi.

MEYDAN YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Deprem sonrası sessizleşen çarşılar da yeniden canlanıyor. Üç etaplı meydan projesi kapsamında, tescilli yapılar hariç tüm alan yeniden inşa ediliyor. Bölgedeki ticaret merkezi de 6 Şubat’ta açılacak.















