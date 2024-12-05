Yenidoğan'da 14 yeni gözaltı 7 tutuklama

Türkiye’nin gündemini sarsan yenidoğan bebek ölümleriyle ilgili yeni bir operasyon yapıldı. İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "Kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin adreslerine dün sabah eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 2 şüpheli ise aranıyor.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerin bebek ölümlerinde ihmali bulunduğu ve suç eyleminde yer aldığına ilişkin Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişlerce 28 Eylül 2024 ve 11 Kasım 2024 tarihli 2 ayrı rapor hazırlandığı öğrenildi. Rapora göre, SGK Başkanlığınca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmayı sürdürdükleri belirlendi. Masraflardan kaçınmak için bahse konu yoğun bakım ünitelerinde bulunması zorunlu doktor personelin bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği, ancak bebeklerin durumları ağırlaştığı gün veya saatlerde görevli gösterilen doktorların başka yerde oldukları anlaşıldı.