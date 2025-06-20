Yere çöp atan 2 bin 953 lira ceza ödeyecek: Uygulama 15 Temmuz itibarıyla başlıyor

Niğde Belediyesi, çevre kirliliğiyle mücadelede yeni bir adım atıyor. 15 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, cadde, sokak, park ve kamuya açık alanlara çöp atanlar 2.953 TL idari para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Belediye, uygulamanın temel amacının vatandaşları cezalandırmak değil, çevre bilinci oluşturmak olduğunu vurguluyor.





Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir yaptığı açıklamada, “Niğde pek çok şehre göre daha temiz. Ancak kirletenlere karşı caydırıcı önlemler almazsak bu temizliği korumamız zor. Cezalar, farkındalık yaratmak için uygulanacak” dedi.





Görüntü zabıtaya atılacak





Cezai uygulamaların yalnızca zabıtayla sınırlı kalmayacağını ifade eden Özdemir, belediyeye bağlı tüm personelin bu süreçte aktif görev alacağını söyledi. “1200 çalışanımız var. Bir kişi çevreyi kirlettiğinde bu görüntü fotoğraflanıp zabıtaya bildirilecek. Üniforma şartı yok. Amacımız ceza değil, bilinç kazandırmak” diyerek toplumsal alışkanlıkların değişmesini hedeflediklerini belirtti.





Yeni uygulamayla birlikte denetim altyapısı da genişletiliyor. Niğde genelindeki çocuk parklarına kurulan güvenlik kameralarına ek olarak, ana caddelere de kamera yerleştirilecek. Belediye, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) entegrasyonu için ilgili kurumlarla görüşmeler yürütüyor. Başkan Özdemir, “Temiz bir şehir sadece belediyenin değil, tüm vatandaşların sorumluluğudur. Her birey çevresine saygı duyarak davranmalı” diyerek kamuoyundan destek beklediklerini dile getirdi.







