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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

13:2120/06/2025, Cuma
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,28 değer kazanarak 9.218,83 puana çıktı.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 116,81 puan ve yüzde 1,28 artışla 9.218,83 puana yükseldi.


Toplam işlem hacmi 33 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 2,21, holding endeksi yüzde 1,21 değer kazandı.


Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,55 turizm, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,85 ile spor oldu.


Orta Doğu'da süren gerilim küresel pay piyasalarında risk algısının yüksek kalmasına neden olurken, ABD'nin İran'a doğrudan askeri müdahale edip etmeyeceğine yönelik haber akışı yakından takip ediliyor.


Küresel piyasalarda karışık bir seyir öne çıkarken, yurt içi piyasalar ise pozitif ayrışıyor.


Yurt içinde tüketici güven endeksi haziranda 85,1 olurken, Yurt dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) mayısta aylık yüzde 2,40, yıllık ise yüzde 25,34 arttı. Konut Fiyat Endeksi mayısta aylık yüzde 3,4, yıllık ise yüzde 32,3 yükseldi.


Analistler, günün geri kalanında ABD'de Philadelphia Fed imalat endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.400 puanın direnç, 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.




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