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Yerel seçimde ortak liste simülasyonu

2019’da kaybedilen il ve ilçeler ile son seçimde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bazı bölgelerde yarışı önde tamamlamasının nedenlerini masaya yatıran AK Parti, gelecek seçimlere ilişkin de ortak liste simülasyonları yapıyor.

Resul Ekrem Şahan
04:00 . 18/07/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti, yaklaşan yerel seçimler için hem eski sandıkların muhasebesini yapıyor hem de 2024’e ilişkin projeksiyonlar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda AK Parti, 2019 yerel seçim sonuçlarının 2024’te tekrarlanmaması için işi bugünden sıkı tutarak saha araştırmalarına yoğunlaştı.

17 İLÇE MERCEK ALTINDA

2019 yerel seçimlerinde AK Parti’nin ya da MHP’nin birinci çıktığı ilçelerin, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde neden Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu’nu destekledikleri araştırılıyor. Buna göre İstanbul’da Çatalca, Silivri, Eyüp Sultan, Tuzla, Beyoğlu, Üsküdar, Ankara’da; Etimesgut ve Mamak, İzmir’de; Bergama, Kınık, Aliağa, Bayındır, Antalya’da; Kaş, Kepez, Aksu, Serik, Alanya gibi ilçelerin yöneliminin neden değiştiği üzerinde duruluyor. Yapılan araştırmalara göre seçmenin yönelimini değiştirmesinin en büyük sebebinin ise ekonomik gelişmelerden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

SEÇİMLER KARŞILAŞTIRILIYOR

Bunun yanı sıra AK Parti, 2019’da kaybettiği belediyeleri geri kazanmak için ittifak ortaklarıyla ortak liste yapıldığı takdirde kazanımın nasıl olacağının simülasyonlarını da hazırlıyor. AK Parti kaynakları, “Seçimlere henüz 8 ay var. Ortak liste yapılır ya da yapılmaz demek için daha çok erken. Ama biz parti olarak her ihtimali değerlendirerek çeşitli simülasyonlar gerçekleştiriyoruz. 2019 yerel seçimlerinin hem detaylı bir analizini yapıyoruz, hem de o seçimlerin 14 ve 28 Mayıs’taki seçimlerle karşılaştırmalarını yapıyoruz” diyor.




#Seçim
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#CHP
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